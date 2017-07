Schick verso l'Inter: tra un talento cristallino e la delicata questione fisica

Alla fine, dunque, non sarà Juventus. Ma Patrik Schick non rimarrà alla Sampdoria, perché come confermato dal presidente Massimo Ferrero tante altre società si sono rifatte vive dopo il tourbillon di accadimenti degli ultimi giorni: prima tra tutte l'Inter, che oggi pomeriggio ha incontrato i blucerchiati apparecchiando in un summit forse decisivo uno dei trasferimenti più clamorosi dell'estate.

La conferma di Ferrero

Secondo 'Sky', l'accordo tra i due club è stato raggiunto: l'Inter pagherà alla Sampdoria i 30 milioni e mezzo che quest'ultima aveva inizialmente accordato con la Juventus. Manca solo l'intesa definitiva tra i nerazzurri e Schick per far svoltare completamente l'operazione. Oltre alle visite mediche, ovvio: un'incognita, come confermato dal mancato superamento da parte del ceco dei test effettuati a giugno al J|Medical. Intanto Ferrero ha praticamente confermato l'esito positivo dell'incontro odierno, ribadendo una volta di più la fiducia sulle condizioni fisiche del giocatore: "Schick sta bene, l'Inter di più". A buon intenditor...

Profilo alla Suning

Schick rappresenta perfettamente il profilo di calciatore che ha in mente Suning: giovane, talentuoso, di prospettiva. Come Roberto Gagliardini, costoso acquisto invernale diventato rapidamente titolare nel centrocampo nerazzurro. Il talento ceco ha alle spalle una sola stagione nel nostro campionato, ma i lampi mostrati sono stati abbaglianti: come dimenticare quel gol "alla Bergkamp", tanto inutile quanto bello, messo a segno ad aprile contro il Crotone? E poi i gol alla Juventus, al Napoli e alla stessa Inter: non male per uno che aveva giocato appena una stagione vera, quella precedente con la maglia del Bohemians, e che ad appena 21 anni si è dimostrato capace di andare in doppia cifra in Serie A.

La questione tattica

Complicato sarebbe semmai trovare una collocazione tattica precisa a Schick, calciatore più adatto a un attacco a due punte che al 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. In questo momento il ceco non avrebbe probabilmente i galloni del titolare, proprio come non li avrebbe avuti alla Juventus: il suo ruolo sarebbe più che altro quello di riserva immediata di Mauro Icardi, con possibilità di giocare assieme all'argentino in determinate fasi della gara. Al suo fianco, poco dietro, spostato sull'esterno. Questioni con cui l'ex allenatore della Roma dovrà convivere, se l'affare andrà effettivamente in porto.

I dubbi fisici

Certo, l'aspetto più importante dell'intera vicenda riguarda i pesantissimi dubbi che pervadono la condizione fisica di Schick. A Genova giurano da giorni: "Non ha alcun problema, è idoneo". Ma a Torino hanno decretato il contrario, mandando in fumo un'operazione già conclusa. Spetterà allo staff medico dell'Inter districare con certezza assoluta un caso delicatissimo. Per il momento è proprio questo l'aspetto attualmente più critico dell'operazione che potrebbe (dovrebbe) portare l'attaccante doriano a Milano.