Si addensano le nubi sulla panchina di Montella: Paulo Sousa verso il Milan?

L’unica notizia ufficiale è che Vincenzo Montella, nel post-partita di Milan-Genoa 0-0, è stato nuovamente confermato dalla dirigenza rossonera. Ma, tutto questo - specie alla luce di un ruolino che parla di 13 punti in 9 giornate - non può bastare per garantire il futuro dell’attuale tecnico. Che, nelle ultime ore, vede sempre di più la propria panchina in bilico. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un contatto con Walter Mazzarri, adesso è il turno di un’ipotesi decisamente più credibile: Paulo Sousa.

Diversi addetti ai lavori hanno rilanciato questa indiscrezione sin dalle prime ore di domenica. Fino a quando il Corriere dello Sport non ha deciso di lanciarla in toto. Il futuro di Montella e la sua sostituzione con Paulo Sousa sarebbero qualcosa di già definito, sottolinea l’edizione online del quotidiano sportivo. Semmai, da valutare sarebbero le tempistiche. Il Milan giocherà mercoledì in casa del Chievo, mentre sabato alle 18 affronterà a San Siro la Juventus. Ragion vuole che l’avvicendamento venga ufficializzato soltanto sabato sera.

Il cambio in panchina ricalcherebbe in pieno quanto accaduto nell’estate 2015 a Firenze, quando Montella su sostituito proprio dal tecnico portoghese. Il quale, stando a quanto riporta sempre il Corriere dello Sport, avrebbe rescisso il contratto che lo legava a un media televisivo per tenersi pronto al ritorno in sella. Tutto già deciso? Le voci di mercato dicono questo. Certo è che se il Milan finisse per battere sia il Chievo che la Juventus...