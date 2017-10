Simone Inzaghi: "Atti antisemiti da condannare, ma riconducibili a poche mele marce"

" La squadra ha sempre testimoniato di essere contro qualsiasi istigazione al razzismo, quello che è successo domenica è riconducibile a poche persone "

Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato l'episodio accaduto allo stadio Olimpico dove alcuni ultras hanno affisso nella curva sud delle figurine raffiguranti Anna Frank con la maglia della Roma. "La Lazio come società, e gli stessi tifosi, ha sempre dimostrato di mettere in atto iniziative contro il razzismo: anche in questo caso ci siamo mossi", ha spiegato il tecnico alla vigilia del match con il Bologna. "L'episodio di domenica è riconducibile a pochissime mele marce ed è giusto che quest'ltimo avvenimento sia da condannare".

"Ai miei ragazzi ripeto che non dobbiamo guardare la classifica, ma dobbiamo continuare a preparare al meglio ogni sfida". Inzaghi, artefice della lanciatissima Lazio reduce da quattro vittorie consecutive e terza in campionato a pari merito con la Juventus, invita al basso profilo alla vigilia della trasferta di Bologna in programma nel turno infrasettimanale. "Nel nostro campionato non esistono partite semplici, tutte devono essere interpretate e vinte", ha avvertito il tecnico in conferenza stampa. "Parolo ha detto cose giuste, non dobbiamo guardare al futuro: la nostra testa è al Bologna, poi di volta in volta vedremo dove saremo. Inzaghi è tornato poi sul netto successo contro il Cagliari nell'ultimo turno.

" La gara di domenica non è stata affatto facile, siamo stati bravi noi a non complicarla: i ragazzi hanno ben interpretato il match conseguendo una vittoria importante. Domani affronteremo un nemico ferito, ma che era reduce da tre vittorie ed un pareggio. I rossoblù hanno affrontato in casa già Napoli ed Inter offrendo due ottime prestazioni, conosco Donadoni, è un grande allenatore che proverà a complicarci la partita di domani. Ci attende una gara delicata contro una formazione di qualità, siamo preparati, sappiamo cosa affronteremo. I felsinei sono in salute, hanno più certezze rispetto lo scorso anno e possono vantare interpreti di grande qualità "

Da Inzaghi ancora parole di elogio nei confronti di Donadoni: "Non è un tecnico che si scopre oggi, ha allenato anche la Nazionale e fa giocar bene le sue squadre: domani ci metterà in difficoltà. I rossoblù vantano calciatori importanti tecnicamente e possono cambiare repentinamente modulo. Ci stiamo avvicinando alla sfida provando i nostri avversari con il 3-5-2, ma sappiamo che potrebbero sistemarsi anche con il 4-3-3".

"Stamattina - ha proseguito - ci siamo allenati bene, ma c'era ancor un po' di stanchezza a seguito della partita di domenica. Domani svolgeremo una seduta a Bologna e devo ancora valutare un paio di situazioni con calma". Il tecnico biancoceleste si è soffermato a parlare su alcuni singoli. "Radu quest?oggi non si è allenato perché questa notte ha avuto la febbre ed, inoltre, avevo ancora qualche calciatore affaticato. Tra i convocati tornerà Lukaku che ha svolto due buoni allenamenti. Felipe Anderson, Wallace, Basta e Mauricio, che ha avuto un?elongazione nell?amento di ieri, non saranno invece a disposizione. Immobile? Può ancora migliorare, è giovane ed ha grandi margini di miglioramento. Non ho alcun dubbio sulla sua futura maturazione, è tra i primi ad arrivare ogni giorno per allenarsi: può darci ancora molto". Quanto a Nani "ha dimostrato di star bene e di essere un giocatore che si è integrato molto bene in gruppo. Sono contentissimo anche di Caicedo. Attendo a braccia aperte, invece, il rientro di Palombi e Felipe Anderson: per un allenatore la cosa più difficile è scegliere ed io vorrei fare questo, perché finora non ne ho avuto la possibilità: spero di recuperare tutti, anche Wallace e Basta", così il tecnico.