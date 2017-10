Simone Inzaghi terzo e modesto: "Pippo sta facendo meglio di me"

La Lazio conferma un momento straordinario e battendo il Cagliari 3-0 conferma il terzo posto a pari punti con la Juventus e a -3 dalla vetta del Napoli. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo il posticipo della nona giornata di Serie A.

Simone Inzaghi

Sapevamo che non era semplice questa partita perché il Cagliari con il nuovo allenatore sarebbe venuto qui per giocarsela fino in fondo. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, poi l’abbiamo chiusa con il 3-0. Nessuna partita in Serie A è semplice e lo capiremo mercoledì a Bologna, quando avremo poco tempo per preparare questa sfida. Dovremo essere sempre attenti e concentrati. I miei ragazzi sono bravissimi e veniamo da sei vittorie di fila dopo la partita sfortunata con il Napoli. Tutti adesso vorranno vedere una Lazio su questi livelli, anche se è presto per guardare la classifica. È un bel momento, nonostante sia più difficile dell’anno scorso perché giochiamo ogni tre giorni. L’obiettivo è rimanere nelle posizioni che contano. Chi è più bravo tra me e Pippo? Secondo me sta facendo meglio lui perché essere primo con il Venezia in Serie B non è semplice visto che hanno iniziato la stagione con meno ambizioni.

Ciro Immobile Lazio Cagliari 2017LaPresse

Ciro Immobile

" Era molto importante proseguire la nostra striscia di vittorie, quello che stiamo facendo è davvero incredibile. Devo ringraziare i miei compagni per gli assist e anche questo stupendo pubblico che ci spinge sempre un passo più in là. Poteva starci un calo dopo l'impegno di coppa, ma la maturazione che ha subìto questo gruppo sta proprio qui: nel lavoro di tutti, dalla società all'allenatore alla squadra. Lo scudetto? È facile sognare adesso, ma la squadra deve rimanere con i piedi per terra: quello che verrà di positivo, ce lo prenderemo. Se chiuderò la mia carriera qui? Posso dire di essere orgoglioso di indossare questa maglia fino al 2022. "