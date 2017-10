Sindaco di Amatrice polemizza: "Grazie a tutti i club per l'aiuto, tranne Juve e Inter"

" Ringrazio tutte le squadre, che hanno fatto tantissimo per noi, tranne Juventus e Inter. Credo che chi ha la fortuna di avere tanto, dovrebbe anche dare "

Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice (città colpita e devastata dal terremoto nell'estate del 2016, ndr) si scaglia contro Inter e Juventus in occasione della premiazione della Scopigno Cup – con un premio anche a lui dedicato – mentre ha voluto pubblicamente ringraziare tutte le squadre di calcio italiano per l’aiuto in quest'ultimo anno.

Il primo cittadino, intervenuto a Radio Radio come riporta il sito www.rietilive.com, ha poi speso parole al miele per la tifoseria della Sampdoria:

" Un particolare ringraziamento alla curva della Sampdoria, che ha raccolto più soldi per Amatrice che per l’alluvione di Genova "