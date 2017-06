Sirigu, ufficiale il passaggio dal PSG al Torino: "Club che mi ha voluto fortemente"

E' ufficiale: Salvatore Sirigu è un giocatore del Torino. Il club granata comunica in una nota di aver acquisito a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain il portiere classe 1987. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Venezia e Palermo, Sirigu ha debuttato in serie A con la maglia rosanero il 27 settembre 2009 in occasione della sfida contro la Lazio all'Olimpico di Roma.

Per lui in totale 69 presenze nel massimo campionato italiano e 145 nella Ligue 1 francese, dove ha giocato per cinque stagioni con la maglia del Paris Saint-Germain prima di trasferirsi, l'ultimo anno, in prestito all'Osasuna in Spagna. Sirigu vanta anche 17 presenze con la Nazionale italiana.Le prime parole del portiere:

" Sono molto felice di far parte di questa Società. Ho scelto il Toro perchè mi ha voluto fortemente e perchè da anni porta avanti un progetto concreto in netta crescita esponenziale. Il club e il Presidente mi hanno fatto sentire importante e li ringrazio per questo. Sono onorato di far parte di una Società che ha una storia unica "

"Per noi rappresentava la prima scelta: essere riusciti a ingaggiarlo e metterlo a disposizione del tecnico Mihajlovic è quindi motivo di grande soddisfazione". Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato così l'ufficializzazione dell'arrivo in granata di Salvatore Sirigu. "E' un portiere di caratura internazionale, con una notevole esperienza nelle competizioni europee e mondiali e un invidiabile palmares", ricorda il patron sul sito ufficiale del club. "Con il Paris Saint-Germain ha vinto 4 campionati, 3 Supercoppe di Francia, 3 Coppe di Lega e 2 Coppe di Francia, laureandosi altresì miglior portiere della Ligue 1 per due stagioni consecutive e collezionando 30 presenze in Champions League. Con l’Italia ha ottenuto 17 presenze, partecipando ai Mondiali 2014 in Brasile e agli Europei dello scorso anno in Francia. Ha 30 anni, è nel pieno della carriera per un portiere e davanti a sé ha ancora molti anni da protagonista". "Oltre al riconosciuto talento - aggiunge Cairo - Sirigu porta al Toro entusiasmo, personalità e l’umiltà di chi vuol ritagliarsi un ruolo importante lavorando duro tutti i giorni in campo: sono doti essenziali per chiunque voglia raggiungere i propri obiettivi, perciò anche per questo e a nome di tutta la società sono lieto di accogliere Salvatore Sirigu con il più cordiale benvenuto". "Ben arrivato a Torino, e sempre forza Toro!", conclude il numero uno granata.