Milan Skriniar all'Inter: un centrale moderno per blindare la difesa e far dimenticare Gresko

Un Milan all'Inter. Milan Skriniar è un nuovo giocatore nerazzurro: il centrale slovacco ha firmato in serata il contratto che lo legherà ai nerazzurri e diventa dunque il primo rinforzo regalato dalla dirigenza a Luciano Spalletti. Altre operazioni in difesa non sono escluse, tra cui magari quell'Antonio Rüdiger che l'ex allenatore giallorosso rivorrebbe con sé, ma intanto tocca a lui prendersi le copertine. Anche per il costo: quei 18-20 milioni - che diventano una trentina circa contando l'inserimento nella trattativa della contropartita Caprari - che hanno fatto e stanno facendo storcere il naso a più di qualcuno.

Un avvio da incubo

Dopo le tre presenze racimolate nella seconda parte del 2015/16, nella scorsa stagione Skriniar si è ben presto guadagnato i galloni da titolare nella retroguardia di Giampaolo. Ma i primi passi in Serie A non sono stati semplici. Anzi: negli occhi dei tifosi della Samp rimane ancor oggi il grottesco errore nel controllo che, alla quarta giornata, ha consentito al milanista Suso di servire Bacca e al colombiano di mettere a segno il gol decisivo al Ferraris.

Pochi giorni prima, sempre lui aveva commesso al 93' un fallo da rigore decisivo su Totti, poi a segno per il 3-2 della Roma. Un avvio da incubo, considerando nella lista anche il penalty concesso alla Juventus nell'ultima giornata del torneo precedente, ma lo slovacco ha avuto il merito di non crollare: in coppia con Silvestre ha ritrovato tranquillità, nonostante qualche caduta a vuoto come l'espulsione quasi immediata contro la Lazio, guadagnandosi stima e considerazione. Fino alla chiamata dell'Inter.

2017, Milan Skriniar, Sampdoria-Inter, Getty ImagesGetty Images

La propensione al fraseggio

Alto quasi un metro e 90, forte fisicamente, abile nel gioco aereo, Skriniar non è esattamente un difensore vecchio stampo: ama giocare il pallone, non buttarlo via, servirlo al centrocampista smarcato di turno per consentirgli di alimentare l'azione. Lo stile di gioco della Samp di Giampaolo, almeno per buona parte del campionato, ha del resto coniugato eleganza e verticalità. E poi, guardatevi l'undici della Slovacchia che un anno fa ha affrontato la Germania negli ottavi di finale dell'Europeo francese: Milan ha giocato per 90 minuti a centrocampo, schierato davanti alla difesa come un regista vero e proprio. Non è il suo ruolo, ma non è un caso.

Video: Skriniar ai tempi della Samp

Qualche pausa

È quasi paradossale affermarlo, ma il contesto dove Skriniar deve migliorare è quello prettamente... difensivo. Troppo spesso lo slovacco si prende delle pause di concentrazione che rischiano di compromettere il lavoro dei compagni. Migliorerà: questione d'età e d'abitudine ai grandi palcoscenici. Qualche rischio di troppo con impostazioni azzardate (e qui si torna alle sue capacità tecniche non banali) è l'altro punto debole su cui Spalletti dovrà lavorare per far sì che si dimostri davvero lui il centrale che andava cercando.

Il fantasma di Gresko

Lo hanno pensato un po' tutti, appena la trattativa è entrata nella sua fase finale: Skriniar sarà il secondo calciatore slovacco della storia dell'Inter e il primo dopo Vratislav Gresko. Ovvero il terzino che - ahilui - legherà per sempre il proprio nome a una delle pagine più nere della storia del club: il 5 maggio 2002, giorno in cui la squadra di Hector Cuper consegnò lo scudetto alla Juventus perdendo contro la Lazio anche a causa di un grossolano errore del suo biondino. Un fantasma che l'ormai ex doriano dovrà scacciare quanto prima.

2017, Vratislav Gresko, Inter, Getty ImagesGetty Images

Presente e futuro

L'età è dalla sua parte: a 22 anni Skriniar è l'erede di Skrtel nella nazionale maggiore della Slovacchia, dopo aver giocato l'Europeo polacco con l'Under 21 (è rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto in tutte le partite della propria selezione, eliminata non senza polemiche ai gironi). Del resto l'Inter ha già dimostrato, da Gagliardini alla coppia Pellegri-Salcedo, di avere una particolare propensione nei confronti dei virgulti dalle alte potenzialità. Presente e futuro: ecco perché l'Inter ha deciso di puntare su di lui. In barba alle ironie su una valutazione apparentemente spropositata.