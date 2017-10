Sospiro di sollievo per Ventura! Mihajlovic: "Belotti torna contro il Cagliari, non vede l'ora"

Buone notizie per la Nazionale. Belotti prosegue il suo percorso di recupero dopo l’infortunio al ginocchio patito contro l’Hellas Verona, dove aveva riportato una lesione al collaterale del ginocchio destro.

Nella conferenza stampa pre Fiorentina-Torino, il tecnico Mihajlović ha fatto il punto della situazione riguardo gli infortuni. Il nome più importante, ovviamente, è quello di Andrea Belotti che potrebbe rientrare già per la gara contro il Cagliari dopo l’infortunio patito qualche settimana fa. Visto i tempi di recupero, è molto probabile rivedere il classe ’93 nel doppio impegno contro la Svezia negli spareggi per accedere a Russia 2018.

" Belotti? Se tutto va bene, dovrebbe andare in panchina contro il Cagliari. Detto questo, dovrò parlare con il ragazzo. Giovedì rientrerà con il gruppo, ma molto dipenderà dalle sue sensazioni. Non vede l'ora di tornare con noi, ma è chiaro che non vogliamo rischiare troppo. Obi dovrebbe tornare dopo la sosta, Ansaldi forse già con l'Inter. L'assenza di cinque-sei giocatori ci impedisce di provare molto, non solo a livello di modulo, ma anche di atteggiamento. Di certo, giocherà Barreca al posto di Molinaro, mentre per il resto del gruppo la situazione è la stessa di domenica. Acquah è rientrato, ma sicuramente non partirà dal primo minuto. Solo con il rientro di tutti gli infortunati si potranno fare anche valutazioni di modulo. [Mihajlović pre Fiorentina-Torino] "

Un sospiro di sollievo per Ventura, che già faceva i conti su chi puntare tra Simone Zaza e/o Mario Balotelli, per rimpolpare l’attacco della Nazionale in vista della doppia sfida degli spareggi.