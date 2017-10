SPAL-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, F. Costa; Antenucci, Borriello. Allenatore: Semplici

Indisponibili: Meret, Floccari, Grassi

Squalificati:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Matri, Berardi. Allenatore: Bucchi

Indisponibili: Dell’Orco, Goldaniga, Letschert, Adjapong

Squalificati:

Statistiche Opta

Primo incrocio tra Serie A e Serie B per due squadre.

Il bilancio del Sassuolo in Serie A contro squadre dell’Emilia Romagna è di sette vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

In particolare i neroverdi hanno perso solo uno dei sette derby emiliano-romagnoli giocati in trasferta in Serie A: il primo giocato contro il Parma nel 2013 (da allora quattro vittorie e due pareggi).

Quattro dei cinque punti in campionato della SPAL sono arrivati al Mazza, dove però i ferraresi hanno sempre subito almeno un gol.

La SPAL è la squadra che ha effettuato meno tiri (78) e meno tiri nello specchio (19) in questo campionato, il Sassuolo ha invece la seconda peggior percentuale realizzativa (5%) dopo il Benevento.

Con un pareggio il Sassuolo registrerebbe il suo peggior risultato nelle prime nove giornate di Serie A: sei punti nel primo anno (2013/14) nel massimo campionato.

Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in campionato, subendo ben 16 gol nel parziale.

Il Sassuolo è una delle due squadre, al pari del Benevento, a non aver ancora trovato il gol nell’ultima mezz’ora di gioco e quella che ha subito più reti nel quarto d’ora finale (cinque).

Marco Borriello, che ha segnato un solo gol nelle ultime 13 presenze in Serie A, ha trovato la rete nell’ultimo incrocio casalingo con il Sassuolo in campionato (dicembre 2016).

Cristian Bucchi ha perso l’unica partita di Serie B da allenatore in casa della SPAL: 0-2 sulla panchina del Perugia.