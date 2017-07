Spalletti commenta il pareggio con lo Schalke 04: "È la direzione giusta, così possiamo crescere"

"Sia Inter che Schalke hanno fatto una buona gara, per noi è un buon punto di partenza". È il commento di un soddisfatto Luciano Spalletti, allenatore dei nerazzurri, dopo l'1-1 nello Schalke 04 nella prima amichevole del Summer Tour. "Da parte nostra ho visto molto ordine nel primo tempo e anche delle buonissime giocate. C'è materiale per passare ad una fase di allenamento che ci faccia crescere ulteriormente", ha analizzato. "Fare una tournée può essere stressante sotto il piano mentale e fisico", ha continuato Spalletti. "Per questo va organizzata bene, con attenzione. Non è facile lavorare a questa temperatura, può essere anche pericoloso dal punto di vista muscolare".

Per il tecnico toscano "siamo nella direzione giusta, l'atteggiamento mi è piaciuto. È rimasto lo stesso, una costante. Così possiamo crescere". "Sia nel primo tempo che nella ripresa si è vista l'idea che volevamo seguire. A volte abbiamo perso palle inutili ma complessivamente abbiamo fatto bene", ha aggiunto.