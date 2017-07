Spalletti il leader adatto per rinascere, ma ora è giusto pretendere rinforzi

Prima lo show in allenamento, difendendo Ranocchia dalle provocazioni di un tifoso che lo invitava ad andarsene. Poi le dichiarazioni ponderate e precise in conferenza stampa. Luciano Spalletti non vuole fare “la figura del bischero”, come Josè Mourinho non voleva fare quella “del pirla”. Il nuovo tecnico dell’Inter, al contrario, ha le idee chiare per riportare la società nerazzurra nel posto che merita, cioè ad un ruolo di primo livello sia in ambito italiano che internazionale. L’Inter non chiude sul podio del campionato dal 2010/11, quando chiuse seconda alla spalle del Milan. Spalletti, che ha detto di volersi riprendere sul campo la Champions conquistata lo scorso campionato con la Roma, è ben conscio che il potenziale a disposizione è tale per puntare quantomeno al ritorno nella massima competizione europea per club.

Prima regola: ricreare un gruppo che (forse) non c’è mai stato

E il primo passo del tecnico di Certaldo sarà proprio quello di rinsaldare un gruppo che spesso si è disunito nelle ultime stagioni. È sempre l’unione nel calcio a fare la forza. E allora “protezione di Ranocchia”, anche se poi dovesse partire, e parole al miele per Mauro Icardi e Antonio Candreva, due chiamati ad essere protagonisti nel prossimo campionato della formazione milanese. Spalletti, pur gestendo in modo discutibile il “caso Totti”, a Roma ha di fatto costruito un gruppo solido e compatto, che per due stagioni ha chiuso nei primi tre posti della Serie A. Già dal ritiro di Riscone devono nascere le fondamenta per l’Inter che verrà.

Spalletti Inter Facebook ufficialeEurosport

Mercato necessario: la società deve mantenere le promesse

“Mercato? Mi hanno promesso delle cose, se non mantengono le promesse io mi lamenterò, statene certi. Qualcuno è meglio che vada a giocare altrove, perché da anni non rende quando dovrebbe”. Ermetico, ma incisivo. Questa Inter ha bisogno di uomini motivati e, che il modulo sia 3-4-2-1 o 4-2-3-1, Spalletti necessita di giocatori che si adattino alle sue soluzioni tattiche. “Le promesse” non saranno sicuramente state fatte su nomi, ma su tipologie di interpreti ideali al gioco che “predica” l’ex tecnico giallorosso. E quindi terzini, un esterno offensivo e un regista, che è già in arrivo.

Borja Valero in arrivo, poi un colpo a effetto

"Ci tengo a ringraziare la famiglia Della Valle e tutta la Fiorentina per aver reso più semplice la conclusione di quest'ultima fase complessa nella scelta di questa nuova esperienza professionale". Con queste parole Borja Valero ha voluto ringraziare la Fiorentina dopo cinque stagioni molto intense. Lo spagnolo sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. La trattativa si è di fatto conclusa e sono stati trovati tutti gli accordi. Alla Fiorentina andranno 5,5 milioni più un milione e mezzo di bonus legato agli obiettivi che l'Inter raggiungerà nei tre anni di contratto del giocatore, che guadagnerà tre milioni più bonus a stagione. Le visite mediche sono al momento previste per lunedì. Ora l’Inter concentrerà le sue mire sul famoso “esterno” indicato da Spalletti. Possibile che arrivi proprio in quel ruolo il grande colpo di questa sessione estiva. Da Sanchez a Di Maria, passando per James Rodriguez, sono tanti i giocatori che farebbero da copertina al nuovo corso di rinascita nerazzurra.