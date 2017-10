Spalletti: "Inter da scudetto? Se me lo chiedete è perché ancora non lo siamo..."

Dopo l’ottima prestazione di Napoli, l’Inter è già chiamata a tornare in campo per l’anticipo della decima giornata di Serie A in programma martedì sera a San Siro contro la lanciatissima Sampdoria di Marco Giampaolo. Ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti alla vigilia del match.

Spalletti: "I risultati fortificano il nostro percorso"

" Siamo in linea con il nostro percorso. Cerchiamo risposte e sicurezze nei nostri mezzi, i risultati le fortificano. C’è poco tempo per preparare la partita, una cosa che vale anche per la Sampdoria. Noi dobbiamo avere certezze e sicurezze in più. Non è una partita che determina il nostro modo di ragionare, il nostro percorso. Però dobbiamo continuare il percorso di costruzione mentale. Creare un nostro modo di ragionare. Se siamo da scudetto? Se continuate a chiedermelo è perché ancora non lo siamo, visto che a quelli della Juventus non lo chiedete mai. Dobbiamo ancora fare un percorso di crescita e completarlo. "

"Vogliamo arrivare, anche se non sappiamo ancora dove"

" La partita di Napoli mi è piaciuta per tante cose, anche se si trova sempre qualcosa da migliorare. Dobbiamo fare ancora dei passi in avanti. Vogliamo arrivare, anche se non sappiamo ancora dove. Sabato è stata bella l’idea di andare là per giocarsela. Qualche volta i miei giocatori mi hanno fatto stringere i denti quando palleggiavano bassi, però ne sono usciti bene e hanno creato qualche difficoltà al Napoli. Giocare contro la Sampdoria sarà una cosa insidiosa perché hanno entusiasmo, classifica e allenatore. Sono una squadra costruita bene. Turnover? Non lo so, ci sono alcuni giocatori che devono completare il recupero e li vedrò meglio martedì mattina. "

Luciano Spalletti, Inter, Getty ImagesGetty Images

"Giampaolo è fortissimo, non gli ha regalato niente nessuno"

" Giampaolo è uno fortissimo, uno che conosco da tempo e che ha fatto la gavetta passando da Empoli come è accaduto a me. Nessuno gli ha mai regalato nulla e forse sono più fortunato io perché domani avrò più alternative di formazione. Ho sentito che vorrebbe fare l’allenatore dell’Inter. Bene, io sarei il primo abbonato di quella squadra perché so quello che ha da offrire. La Sampdoria è forte, è al nostro livello. Noi siamo fortissimi, ma sappiamo che la stessa squadra che in un momento ha fatto bene in un altro può fare malissimo. "

"Giampaolo mi aveva detto che Skriniar è fortissimo"

" Quando stavamo comprando Skriniar è accaduto un episodio che conferma la grandezza della persona di Giampaolo. L’ho chiamato per chiedergli che qualità ha e lui mi ha detto ‘se mi levate anche lui...’. E’ stata la conferma di essere davanti a un grande giocatore. Che effetto mi fa essere definito Ministro della Difesa? Io ho detto che Sarri meritava di fare il Ministro dell’Economia perché lavora bene, in senso qualitativo. Però mi ha chiamato il ministro Lotti e mi ha detto che di questo passo deve sperare che si liberi qualche panchina... "