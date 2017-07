Spalletti: "Per allenare l'Inter ho rinunciato alla Champions, i ragazzi devono ridarmela"

"Ho delle buone sensazioni, sono convinto che questa squadra abbia qualità. E per allenare l'Inter ho rinunciato alla Champions: i ragazzi ora devono ridarmela". Subito diretto al punto, senza giri di parole. Luciano Spalletti ha parlato da Riscone di Brunico, nella prima conferenza stampa di questo ritiro estivo dell'Inter 2017/18. "Il nostro calcio sta crescendo costantemente, molte squadre si sono rinforzate bene quest'anno. Sarà un campionato difficile e di sicura qualità. - ha sostenuto - Quando mi vengono chiesti gli obiettivi, dico che per entrare in Champions bisognerà lottare fino all'ultima giornata perché il divario dalle prime è ampio. Penso che per i primi quattro posti se la giocheranno cinque, sei, sette squadre".

Sul mercato: mi sono state promesse delle cose

"Le intenzioni sono tutte buone. Abbiamo bisogno di qualche giocatore che vada ad integrare questa rosa. Gli scorsi anni l'Inter ha acquistato ma non è migliorata: bisogna comprare bene e non a vanvera - ha proseguito Spalletti - C'è voglia da parte dei giocatori di trovare la strada da perseguire. Vogliamo essere una squadra forte, una squadra da Inter. Perché far parte dell'Inter ti perfora il cuore. Mi hanno promesso delle cose, se non mantengono le promesse io mi lamenterò, statene certi. Mercato? Qualcuno è meglio che vada a giocare altrove perché da anni non rende quando dovrebbe. Qualcun altro lo inseriremo per rinforzare la squadra. Borja Valero? In questo momento i direttori sportivi lasciano tutti dei volantini, per seguire le piste giuste voi seguite le cicche. Brozovic ha qualità evidenti: forte come molti altri, se resta dipende da lui. Qualche giocatore che integri la rosa serve. Per molta gente dell'Inter, da me ai giocatori ai dirigenti, questa stagione è l'ultima occasione"

Su Icardi: terminale offensivo unico

"Icardi è un calciatore forte, bravo in area di rigore. Un terminale offensivo che tutti vorrebbero avere. Non è vero che Icardi non sa giocare con la squadra. Sono curioso di conoscere quello che sa fare in giro per il campo. Mauro è tanta roba in area di rigore". Poi su Candreva: "Gli esterni li abbiamo, come Candreva. Se gli chiedi di entrare per il taglio della prima punta poi lo fa in maniera differente, Icardi però ha fatto tanti gol sui cross di Candreva. E' un giocatore di tutta fascia che di ritorna anche in fase difensiva, che ti copre e ti raddoppia sul terzino. Mentre Salah questo lo sa fare peggio ma ti fa più male quando riparte per esempio. Ogni giocatore ha caratteristiche diverse, ma se hanno caratteristiche importanti possono dare un beneficio alla squadra. Abbiamo due dei più bravi che ci sono sul mercato come Ausilio e Sabatini che conoscono il mercato come le loro tasche. Voi stessi fati nomi tutti i giorni".

Sul Milan: Montella è una garanzia

"Anche negli anni passati l'Inter ha fatto tanti acquisti, ma i risultati non sono stati positivi. La garanzia del Milan si chiama Montella: grande allenatore e ottima persona. I rossoneri saranno un avversario tosto, ma non per forza per gli acquisti".