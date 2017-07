Spalletti prima del Chelsea: "Top player da cercare nella rosa dell'Inter, non sul mercato"

Dopo il Bayern Monaco, c’è il Chelsea. Nuovo test importante per l’Inter di Luciano Spalletti che prova a caricare la squadra in vista dell’inizio della stagione. Non si dovrà cercare sul mercato il top player, il top player dovrà arrivare dalla rosa già a disposizione dei nerazzurri.

" Non dobbiamo pensare che qualcuno possa venire da fuori a sistemare le cose, la vera spinta per capovolgere la nostra situazione rispetto allo scorso anno deve arrivare da chi c'è già. Noi conosciamo meglio di chiunque altro la nostra realtà. Dobbiamo riappropriarci delle nostre qualità, che sono molto importanti, e in questi primi test stagionali qualcosa abbiamo già fatto vedere. Ottenere risultati positivi in amichevole aiuta sicuramente, ma il dato realmente importante è che la squadra abbia un comportamento ben definito in campo "

Poi un appunto su Perisić…

" Perisić? Non c'è stato alcun contatto significativo nelle ultime settimane, per me il discorso è chiuso. Più passano i giorni, più diventerebbe complicato sostituirlo e quindi mi opporrei con maggior forza alla sua partenza "

Poi, più nello specifico, sulla partita contro il Chelsea di Antonio Conte…

" Chelsea? A livello di titolari, cambieremo sicuramente qualcosa, anche se ancora non ho deciso cosa. Molto dipenderà dall'ultimo allenamento e dalle sensazioni dei giocatori a livello muscolare. Icardi? Se non ci saranno intoppi, tornerà a lavorare assieme alla squadra settimana prossima "

Ad accompagnare Spalletti in conferenza stampa c’era anche Kondogbia…

"Affrontiamo una squadra forte e dobbiamo farci trovare pronti. Proveremo a vincere, come abbiamo fatto nelle precedenti gare. Dal punto di vista personale voglio fare sempre meglio, come tutti i miei compagni. Cercherò di crescere rispetto alla scorsa stagione, ma è un discorso soprattutto di squadra. Siamo l'Inter e dobbiamo giocare per forza la Champions League. C'è tanta concorrenza, è vero, ma se lavoriamo bene possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Borja Valero? È un centrocampista molto forte, è facile e bello giocare con lui. Abbiamo tanti giocatori forti ma è normale per l'Inter, che storicamente ha sempre avuto campioni in rosa"