Spalletti prova a coccolare Perisic: "È un giocatore su cui puntiamo"

Lavorare per conoscersi meglio

"È importante lavorare per crearsi una situazione migliore da quella che si ha. Vogliamo prima di tutto essere una squadra e di conseguenza concentrarci sulla classifica, che è la cosa fondamentale". Così Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, nel corso di una conferenza stampa a Singapore in vista del doppio confronto dei prossimi giorni contro Bayern Monaco e Chelsea. "Lavoriamo per conoscere meglio la squadra e i giocatori, questo periodo serve a conoscere più in profondità alcuni elementi che non conoscevo del tutto. Da loro dobbiamo ricevere il miglior segnale per essere una squadra differente", ha aggiunto il tecnico nerazzurro come riportato dal sito del club. Spalletti ha quindi glissato sul mercato per ora asfittico. "Questi giocatori devono fare meglio dell'anno scorso - ha detto - dal mercato potrà inserirsi qualcuno capace anche di tirare fuori di più dai compagni ma le cose a posto le dobbiamo mettere con le nostre forze".

Obiettivo: entrare nelle prime 4

L'obiettivo per la prossima stagione è molto chiaro nella mente di Spalletti. "Entrare nelle prime quattro posizioni, senza dimenticare i movimenti delle altre squadre, siamo l'Inter e di conseguenza dobbiamo avere aspirazioni forti per una squadra forte", ha ribadito. "Le voci sui calciatori dell'Inter ci sono e ci saranno perché abbiamo grandi giocatori. C'è un disegno tattico del quale bisogna tenere conto, alcune partite necessitano qualcosa di diverso perché in alcuni momenti magari non si trova lo spunto giusto e bisogna essere pronti a cambiare", ha quindi spiegato. Sulle difficoltà ambientali. "Quando si lavora per l'Inter bisogna accettare anche le pressioni ed essere bravi a conviverci, gestendo sia le vittorie che le sconfitte. Vivo tutti i giorni allo stesso modo, 24 ore per migliorarmi e migliorare la squadra", ha dichiarato il tecnico toscano.

Ce la giochiamo con tutte

Sui due impegni di prestigio nella International Champions Cup. "Ora arrivano le partite con Bayern e Chelsea - ha detto Spalletti - ce la si va a giocare sempre contro tutte. Mi aspetto che la mia squadra sia nelle condizioni di poter mirare a fare bene, dobbiamo pensare di essere in competizione con queste squadre nel prossimo futuro. I complimenti di Conte fanno piacere, abbiamo un ottimo rapporto e lui ha grandi qualità". Oggi l'Inter saprà contro chi farà il suo esordio in campionato. "Il calendario? Abbiamo avuto la conferma anche di altre squadre che possono accorciare il gap che c'è ad oggi con la Juventus. Sarà il tempo a dire chi lavora nella maniera corretta per aspirare a quelle quattro posizioni ma noi vogliamo esserci", ha concluso.

Skriniar: "Spero di migliorare tanto"

"Sono molto contento di essere qui perché l'Inter è un grande club con una grande storia. Mi stanno aiutando ad inserirmi al meglio". Così Milan Skriniar ha parlato ai giornalisti presenti all'allenamento odierno dell'Inter, alla vigilia del match di ICC contro il Bayern Monaco. "Obiettivo? La vittoria in ogni partita. Vogliamo lavorare duro e con Spalletti stiamo creando una nuova Inter, è normale che si debba lavorare molto", ha aggiunto il neo acquisto nerazzurro come riporta il sito del club. "Spero di poter migliorare sempre, partita dopo partita. L'intesa con Miranda? Migliora come con tutta la difesa. È questo il nostro obiettivo. Per tornare in Champions serve vincere, anche per migliorarsi", ha detto ancora Skriniar. "Sono contento di giocare partite importanti perché ci serve per crescere più in fretta. Con Chelsea e Bayern sarà difficile ma sono le squadre giuste da affrontare", ha concluso parlando delle prossime due partite.