Sport: "Il Barça ha deciso: Coutinho per il centrocampo, Dybala o Griezmann al posto di Neymar"

Il Barcellona ha già fatto partire il post-Neymar. Nonostante le parole di circostanza della dirigenza catalana, il giornale Sport, da sempre vicino alle vicende del Barça, fa la lista delle trattative imbastite per rinforzare la rosa da destinare a Valverde in vista della partenza del brasiliano.

Coutinho dal Liverpool: 90 milioni

Il nome più vicino al Barcellona? È quello di Coutinho, con l’ex Inter che viene valutato 90 milioni dal Liverpool. I catalani vorrebbero pagare qualcosa in meno, magari inserendo qualche giovane della propria Masia (ovviamente con clausola di recompra), ma il prezzo è quello giusto. Coutinho non fungerà però come attaccante esterno, ma come centrocampista, o meglio mezzala. Il brasiliano è stato individuato come vice Iniesta, o meglio, il giocatore che andrà a sostituire il catalano nelle prossime stagioni.

Griezmann: si deve pagare la clausola da 100 milioni

Con Coutinho a fare il centrocampista, serve comunque un attaccante ai catalani. Vien da pensare subito a Griezmann, con il francese che potrebbe partire a ‘soli’ 100 milioni per via della clausola rescissoria. La punta ha appena rinnovato con l’Atlético Madrid fino al 2022, ma è rimasta inalterata la clausola, dando spazio al classe ’91 di lasciare i colchoneros. Sarà lui o Dybala ad andare a sostituire Neymar?

Antoine Griezmann of Atletico Madrid during the UEFA Champions League Semi Final second leg match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at Vicente Calderon Stadium on May 10, 2017 in Madrid, Spain.Getty Images

Dybala: si arriva a 150 milioni?

La Juventus, in questi anni, ha dimostrato di non dipendere da nessun giocatore. Con l’offerta giusta tutti possono partire, la prova ci viene data dagli addii di Vidal e Pogba degli ultimi anni. Difficile però che la Juventus dica sì per Dybala, soprattutto nell’anno delle partenze di Dani Alves, Bonucci e (probabilmente) di Alex Sandro. Serve, quindi, alzare l’asticella: non bastano 100 milioni per Dybala e si dovrà chiudere molto di più. Ma con 222 milioni in saccoccia, ai catalani non sembrano mancare le risorse per andare a prendere l’argentino. Il classe ’93 diventa così il primo obiettivo di mercato per l’attacco, su stretto consiglio di Messi che lo vorrebbe avere al suo fianco nella stagione che verrà. Un alleato in più è anche la Nike, fornitore del Barcellona, felice di vedere La Joya con la casacca blaugrana...

Mbappé impossibile

Niente da fare invece per il francese, anche se sarebbe stato bellissimo per i tifosi catalani vederlo sfilare agli odiati rivali del Real Madrid. Le cifre che girano attorno al classe ’98 sono però troppo alte: il Monaco pretende 180 milioni, e il Barcellona perderebbe così gran parte del proprio budget per il mercato.

Tutti gli obiettivi del Barcellona

Giocatore Squadra Valutazione Philippe Coutinho Liverpool 90 milioni Paulo Dybala Juventus 120 milioni Antoine Griezmann Atlético Madrid 100 milioni Yannick Ferreira Carrasco Atlético Madrid 100 milioni Saúl Ñíguez Atlético Madrid 100 milioni Marco Verratti PSG 100 milioni Aymeric Laporte Athletic 70 milioni Ander Herrera Manchester United 68 milioni Ángel Di María PSG 50 milioni Paulinho Guangzhou Evergrande 20 milioni