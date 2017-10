Stallo Milan: cambiare con Sousa, fiducia a Montella o aspettare Conte?

Cambiare in corsa o dare ancora fiducia? Dalla situazione attuale c’è più da perdere o più da guadagnare? Sono queste due, fondamentalmente, le questioni attorno a cui in queste ore ruota il futuro del Milan. Da una parte la dirigenza, combattuta sul da farsi, e dall’altra i grandi interrogativi legati a una contro-rivoluzione in corsa tanto inaspettata quanto sgradita.

Già perché nelle proiezioni estive di casa Milan, al 23 ottobre nemmeno i più pessimisti avrebbero indicato l’undicesimo posto a pari punti con Torino e Fiorentina e sotto a Bologna e Chievo Verona; e della vagonata di milioni spesi in Estate per far ripartire il progetto, al momento, restano solo le cambiali di una Champions League che lontana 11 punti obbligherebbe il prossimo giugno a qualche cessione degna di nota (come per altro già fatto trapelare dall’ambiente rossonero).

E dunque il problema si presenta più che mai reale, col futuro di Montella legato all’andamento da qui alla sosta. E col giochino del ‘Cosa fare?’ a cui abbiamo voluto provare a partecipare anche noi.

Vincenzo Montella

Perché sì . Pochi, pochissimi al momento i fattori che propendono dalla sua. Se non il fatto che, nella scorsa stagione, con una squadra di basso valore, Montella è arrivato all’obiettivo – tornare in Europa – giocando un calcio dignitoso. E dunque legarsi alla speranza che il momentaccio passi, che l’Aeroplanino stesso torni a capirci qualcosa e che la squadra riparta, magari con una bella rincorsa proprio a partire dai prossimi turni. Più speranze, dunque, che certezze; ma anche il vantaggio di non stravolgere un progetto (o presunto tale).

Paulo Sousa

Perché no . Sarebbe questa la soluzione al post-Montella? Sousa nella sua carriera non è certo apparso come un allenatore in grado di dare solidità alla propria fase difensiva; e il Milan più che altro in questo momento dovrebbe trovare un senso iniziale proprio in quella. Una scelta per altro che porterebbe, quasi certamente, alla firma di un contratto di un anno e mezzo: questa stagione + la prossima. Traduzione? Milan legato dal punto di vista del manager anche sull’eventuale prossima stagione di mercato. Con i sogni Conte e Ancelotti che andrebbero probabilmente sfumando (difficile ipotizzare 3 allenatori in contemporanea a libro paga).

Paulo SousaGetty Images

Walter Mazzarri

Perché sì . Perché più di Montella e certamente più di Sousa è in grado di mettere a posto la fase difensiva di una squadra. E da questo punto di vista la sua comparsa nel taccuino dei papabili non è poi così una follia come certa (dis)informazione Social vorrebbe far passare. Mazzarri è un tecnico capace e preparato, conosce il campionato e nella sua carriera – esperienza all’Inter esclusa – vanta un CV più che buono: il nuovo respiro internazionale del Napoli nasce dal suo lavoro; il miracolo salvezza della Reggina con -11 punti di penalizzazione post-Calciopoli è un’impresa che in pochi ricordano. Certo, è passato del tempo, ma Mazzarri non è certo l’ultimo degli arrivati.

Walter MazzarriReuters

Antonio Conte

Perché sì . E qui c’è poco da spiegare: parla il curriculum di Conte, che dalla Juventus in poi ha fatto solo miracoli. Dal primo Scudetto con una squadra da ricostruire – e che finì imbattuta – a quello del record di 102 punti; dal miracolo in Nazionale a quello del Chelsea che da quinta forza sulla griglia vinse l’ultimo titolo di Premier League. Conte sembra esaltarsi proprio e soprattutto dove c’è da ricostruire. E questo Milan dal potenziale evidente, ma per ora inespresso, potrebbe essere una creatura perfetta per un allenatore che ha fatto più volte intendere di voler tornare in Italia.

