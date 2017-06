Stefan De Vrij vicino al rinnovo con la Lazio ma può andarsene fra un anno per 30 milioni

Stefan De Vrij è senza dubbio uno dei centrali più interessanti del nostro campionato, quando alla Juventus si era profilata l’ipotesi di un addio di Bonucci il club bianconero aveva pensato subito all’olandese per sostituirlo. De Vrij classe 1992 nonostante la giovane età ha una grandissima esperienza in campo internazionale 135 partite disputate con la maglia del Feyenoord, 59 presenze con la maglia della Lazio e ben 31 presenze con la nazionale Olandese.

Il calciatore è corteggiato anche da diversi club europei e ha un contratto con la Lazio in scadenza nel 2018. L’ipotesi di un rinnovo con i biancocelesti sembra concreta, Lotito vorrebbe inserire una clausola rescissoria di 30 milioni ma potrebbe scendere ad una cifra più ragionevole comunque non inferiore ai 20 milioni. Il rinnovo non escluderebbe la partenza che potrebbe essere soltanto posticipata di un anno. Difficile che la Lazio in un sol colpo perda tre pedine fondamentali della propria rosa, Biglia, Keita e lo stesso De Vrjj. Proprio l’olandese sarebbe il candidato minore ad un addio immediato.

A cura di Lorenzo Giardini

