Steven Zhang tranquillizza i tifosi dell'Inter:” Mercato? Non è finita qui”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta Dello Sport, ha parlato il figlio del magnate cinese di Suning Steven Zhang. Il giovane imprenditore, facente parte del consiglio d’amministrazione dei nerazzurri e ormai stabilitosi definitivamente a Milano per star vicino alla società, ha parlato non solo del calciomercato in corso, ma anche delle recenti vittori dell’Inter nell’ICC e del neo-tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. Per quanto riguarda le vittorie contro Lione, Bayern e Chelsea, il figlio del patron nerazzurro ha detto:

" Più del risultato, la cosa più importante di queste gare di ICC in giro per il mondo è che i giocatori abbiano la possibilità di mettersi in mostra e che l’allenatore li possa conoscere meglio. Conta prepararsi al meglio per il campionato, poi i risultati dimostrano che nell’ultimo mese tecnico, squadra e dirigenti si sono impegnati duramente per migliorare la situazione. Ho visto come Spalletti ha lavorato fino alle 3 di notte con il suo staff e parlato con me e Ausilio. "

Per quanto riguarda il mercato, in risposta alla richiesta dei tifosi di migliorare la qualità della rosa, Zhang Jr ha tranquillizzato tutti:

" Avete ragione. A prescindere dai risultati della tournée, vogliamo migliorare la nostra squadra. Le persone che non rientrano nel nostro progetto, è meglio che lascino il club. Chi invece ci crede davvero, è il benvenuto. Questo non significa che non cercheremo le soluzioni giuste. A proposito dei nomi grandi, capisco le pressioni del mercato e quanto successo nei mesi scorsi, ma non conta quanto spendiamo e il nome roboante, bensì quanto i nostri dirigenti ed il nostro allenatore trovino il profilo giusto e che poi si riesca a prenderlo. Il grande nome è quello funzionale al nostro progetto tattico e umano. Non importa chi sei, quando vieni all’Inter il tuo cuore, il tuo sangue e la tua pelle devono essere nerazzurri. Di sicuro il mercato dell’Inter non è finito qui. "

Di Davide La Vattiata (@Lavadavide)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi