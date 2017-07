Stootman saluta Rudiger: "Spero sia l'ultima cessione". E Nainggolan: "Non so..."

Kevin Strootman si augura che quella di Rudiger, appena passato al Chelsea, sia "l'ultima cessione di quest'estate" dopo quelle di Salah e Paredes. Lo scrive sul proprio profilo Instagram il centrocampista della Roma 'salutando' il difensore tedesco.

" Buona fortuna a mio fratello Antonio. Mi mancheranno le nostre battaglie nelle sessione d'allenamento e le nostre discussioni nello spogliatoio. Ma soprattutto mi mancherai in campo. - Il post di Kevin Strootman "

Le cessioni della Roma (103 milioni di euro, 126 con i bonus):

GIOCATORE COSTO RUOLO Salah 42 m € + 8 bonus Attaccante Paredes 23 m € + 4 bonus Centrocampista Mario Rui 3 m € per il prestito + 7 per il riscatto Difensore Rudiger 35 m € + 4 bonus Difensore

Un messaggio di per sé velatamente polemico al quale hanno fatto segutio altre due risposte.

La prima è quella di Radja Nainggolan, che ha replicato a Strootman con un preoccupante "non lo so". E, in chiusura, quella dell'ex Mohamed Salah. Che cosa ha scritto? "Adesso è il momento di Radja"...