Stramaccioni, gaffe sul Benevento: la risposta di Mastella e poi le scuse immediate

Dopo la sconfitta casalinga contro il Viktoria Plzen, capolista del campionato ceco, Andrea Staramaccioni si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha inevitabilmente suscitato polemiche:

" Non siamo il Benevento, siamo lo Sparta. Non meritavamo di perdere, voglio rispetto "

La risposta da parte dei Sanniti non si è fatta attendere ma è arrivata per voce del sindaco Clemente Mastella: "C'è un clima di sfiducia generale nell'ambiente. E Stramaccioni ha fatto una comparazione cretina e inaccettabile. Lui dice 'non siamo mica il Benevento' e noi gli rispondiamo che 'non siamo come Stramaccioni'. Spero che ci chieda scusa. "

E, a chiudere la vicenda, sono arrivate poi le scuse dello stesso Stramaccioni: "Mi scuso verso chi si è sentito offeso, ma non volevo farlo. Ho tanti parenti lì, mia nonna è nata a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, lungi da me accusare questa città. Mi riferivo solo al fatto che fosse un club al primo anno di Serie A."