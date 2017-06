Supermarket Roma: Manolas e Paredes allo Zenit per 65 milioni

"La Roma non è un supermarket". Si era presentato così il nuovo direttore sportivo giallorosso, Monchi. Rispondendo piccato alle domande sulla possibile partenza di Antonio Rudiger in direzione Inter. "La Roma non è un supermarket", disse il successore di Walter Sabatini. Peccato che, nelle due settimane successive, i capitolini abbiano definito la cessione di Mohamed Salah al Liverpool e si stiano apprestando a salutare anche Kostas Manolas e Leandro Paredes. Non sarà un supermarket, ma…

Adesso è il turno di Manolas e Paredes

A sole 48 ore dall’addio di Salah, è già il momento di perdere una pedina fondamentale in difesa e un titolare aggiunto a centrocampo. La Roma, infatti, in queste ore sta definendo la cessione di Manolas e Paredes allo Zenit San Pietroburgo allenato da Roberto Mancini. Il tutto per una cifra notevole, dai 60 ai 65 milioni di euro per il doppio cartellino. Aggiungete i 42 milioni di euro più bonus incassati dal Liverpool e arriverete a 102-107 milioni con possibilità di arrivare a 115. Quello che serviva per mettere a posto i conti, certo. Ma anche una serie di cessioni che sta impoverendo notevolmente il patrimonio tecnico della Roma. Che non sarà un supermarket, ma aveva comunque perso anche il proprio capitano e il portiere titolare. Aggiungete l’infortunio di Emerson Palmieri e capirete come la posizione di Eusebio Di Francesco non sia già delle più semplici.

Milinkovic-Savic Paredes Lazio Roma 2017LaPresse

Dopo le cessioni, sarà il turno di Pellegrini e Karsdorp

Il popolo giallorosso già ribolle. Monchi, però, ha in serbo anche degli acquisti. Il primo in ordine di tempo sarà Lorenzo Pellegrini, che entro il 30 giugno verrà riscattato per 10 milioni di euro dal Sassuolo. Domenica, invece, il ds volerà in Olanda per chiudere la trattativa che porta all’esterno Rick Karsdorp del Feyenoord. E potrebbe non essere finita qui. Perché per la difesa si pensa a Juan Marcos Foyth, difensore 19enne dell’Estudiantes, e per la porta a Diego Alves del Valencia. E allora sì che la Roma non sarà più un supermarket.