Supermercato Fiorentina, il mercato delle big ruota attorno alla Viola: è fuga da Firenze

La Fiorentina è una stazione di partenza. Tutti se ne vanno, nessuno resta. La situazione in casa viola attualmente è preoccupante, il fuggi fuggi generale sta velocemente spolpando una rosa che fino alla stagione scorsa lottava in Europa League.

Kalinic, Bernardeschi, Borja Valero, tre pezzi da novanta che hanno già annunciato la loro volontà di lasciare Firenze per poter abbracciare nuove avventure. A loro vanno aggiunti anche Gonzalo Rodriguez, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza al termine della stagione scorsa, e Josip Ilicic, che si appresta a firmare con l’Atalanta dopo aver sedotto ed abbandonato la Sampdoria. Cinque addii pesanti, cinque tasselli importanti che impoveriscono lo scacchiere a disposizione di Stefano Pioli.

Ridimensionamento progressivo

Cosa succede alla Fiorentina, dunque? Un ridimensionamento importante, partito proprio dalle poltrone di comando della società. Il punto di non ritorno è il comunicato del 26 giugno scorso, attraverso il quale la famiglia Della Valle, alla guida della società dal lontano 2002, dichiara di essere pronta a farsi da parte di fronte ad offerte serie ed interessanti. Un atto di resa, che arriva a completare un progressivo disinnamoramento e disillusione, sia da parte della proprietà che della piazza, che non ha mai risparmiato – specialmente negli ultimi mesi – critiche aspre per la gestione societaria, includendo anche il direttore sportivo Pantaleo Corvino. La Fiorentina, questa Fiorentina, non infiamma più i cuori, meglio farsi da parte.

La mancanza di obiettivi e di prospettive per il futuro ha chiaramente allarmato i giocatori chiave del progetto: la viola è quindi diventata, negli ultimi giorni, protagonista del mercato con una connotazione negativa. Un supermercato, con i prodotti in offerta e nemmeno uno streguo tentativo di blindare i gioielli. Per legittimare questa impotenza viola, è sufficiente citare il botta e risposta di questo pomeriggio tra Corvino e Kalinic. Dopo aver incontrato Beppe Bozzo, agente di Bernardeschi, Corvino ha dichiarato che Kalinic non sarebbe partito. È stata sufficiente una mezz’ora per la rettifica dell’attaccante croato:

" Grazie alla Fiorentina per questi due anni, ma voglio andare al Milan per fare uno step ulteriore. Qui il mio ciclo è concluso "

Dichiarazioni, quelle di Kalinic, che non lasciano spazio a dubbi e nemmeno a ripensamenti. Anche lui, come Bernardeschi, ha chiesto la cessione vista l’offerta del Milan per lui.

L’ultima stagione e mezza è stata emblematica rispetto alle aspettative ed al progetto Fiorentina: dopo il mercato “fallito” nel gennaio 2016, è stato un progressivo declino concluso con l’esclusione dalle coppe per la prossima stagione, dopo tre anni di fila in Europa. Anche quest’ultimo aspetto può aver pesato sulla decisione di alcuni giocatori di preparare le valigie. Fatto sta che ora la Fiorentina dovrà seriamente ridimensionare le proprie ambizioni e soprattutto farsi trovare pronta quando saranno ufficiali gli addii – ormai inevitabili – delle sue colonne portanti.

Video - Sousa: "Bernardeschi? Il suo futuro sarà in squadre più ambiziose della Fiorentina" 00:30

Ed un altro problema si pone proprio ora: a livello di mercato la Viola non sembra avere un progetto chiaro e definito per il futuro. Attualmente la campagna acquisti in entrata registra i soli Milenkovic (d, Partizan), Vitor Hugo (d, Palmeiras), Gaspar (d, Vitoria), tre semisconosciuti che difficilmente possono colmare le lacune che si apriranno. Le idee sembrano poche, la rassegnazione sembra aver preso piede a Firenze ed il futuro non è certo a colori, senza i senatori e con una proprietà con la valigia in mano.