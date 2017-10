Suso guida il Milan fuori dalla crisi, con la Juve dei ritrovati Higuain e Dybala servono conferme

Suso y diez mas. Per ritrovare la strada è bene ripartire dalle certezze. Il Milan di inizio stagione ne ha avute poche, pochissime, tanto da perdere quasi irrimediabilmente il treno per la Champions League, ora lontano 9 punti. Però Suso c’è, ha alzato la bandierina in mezzo alla folla come sono solite fare le guide turistiche, e ha esortato i compagni di seguirlo. Lo aveva già fatto nel derby, non era stato sufficiente. Al Bentegodi contro il Chievo è stato lui ad aprire le danze con un sinistro a giro che potrebbe a breve diventare marchio registrato, sempre lui a propiziare l’autorete del grossolano Cesar, ancora lui a servire a Kalinic l’assist dell’1-4. Quando riesce a ricevere palla sulla fascia destra, lo spagnolo sa fare realmente la differenza: forse Montella ha perso del tempo cercando di adattarlo in altre posizioni, ma ora non può permettersi di spostarlo da lì.

Il Milan non ha ancora visto l’alba, perché la prima vittoria assoluta del mese di ottobre dopo oltre un mese di magra è solo un raggio di luce che filtra tra le persiane. Però è un segnale da considerare, quantomeno una Pasqua, una liberazione dopo quaranta giorni di Quaresima. Però la sveglia suona e già sabato alle 18 a San Siro contro la Juventus sarà fondamentale aggiungere progressi a quelli messi in mostra a Verona. E, se di crescita si tratta, andrà confermata contro i sei volte campioni d’Italia, non tanto per la partita in sé quanto per il futuro.

Video - Montella soddisfatto: "È questo lo spirito che voglio vedere dal mio Milan" 01:01

La Juve sta bene, ha ritrovato in una sola serata i gol di Dybala e di Higuain, e non è poco in vista del Milan. Al Pipita il gol mancava da 23 giorni (dal pareggio di Bergamo) mentre a Dybala da un mese, dalla goleada nel derby con il Torino. La Juve ha segnato dieci gol nelle ultime due partite: d’accordo che erano Udinese e Spal le avversarie, ma alla Dacia Arena quattro reti sono giunte in inferiorità numerica. 31 gol segnati in 10 giornate, mai nessuno negli ultimi sessant’anni era stato così prolifico: nell’anno del nono scudetto, il 1951/52, fu la stessa Juventus ad esprimersi su questi livelli. Quindi per il Milan c’è un pronostico da ribaltare ed una tradizione negativa da sfatare: Lazio, Sampdoria, Roma, Inter, tutte le partite ad alto coefficiente di difficoltà hanno finora rimandato con perdite i rossoneri di Montella. Il salto di qualità in prospettiva passa da qui: intendiamoci, si gioca sempre per vincere ma un punto con i bianconeri non sarebbe da disprezzare a Milanello. Darebbe quantomeno fiducia.

Il Chievo, per quanto il Bentegodi sia un campo difficile e per quanto la squadra di Maran fosse imbattuta in campionato dal 9 settembre, non è un esame che valga a considerare guarito il Milan di Montella. Si sono viste diverse cose buone: escluso dal discorso Suso, che come scritto in alto merita un capitolo solo per lui, è confortante la crescita di Romagnoli così come quella di Rodriguez. Un sospiro di sollievo i gol di Calhanoglu e Kalinic, ma serve sicuramente qualcosa di più da parte di Biglia e di Kessié in mediana. L’argentino non è fisicamente al meglio, ha sofferto molto nel derby (dimenticabile palla persa sul 2-1 di Icardi) e contro il Chievo ha mostrato ancora qualche difficoltà ad innalzare i ritmi. Kessié invece è in crescita in quanto a condizione, ma è un pasticcione: il pallone regalato a Birsa, con gol, poteva veramente riaprire la partita in un momento in cui i rossoneri stavano dominando. E non è stato, oltretutto, il primo errore di questo genere durante la stagione.

Franck Kessié Milan Genoa 2017LaPresse

Montella dovrà cambiare ancora formazione però, per l’ennesima volta: assodata l’assenza del grande ex Leonardo Bonucci, non ci sarà nemmeno Davide Calabria, colpito duramente alla testa nel finale di partita. Fabio Borini, ormai jolly buono per tutte le stagioni, dovrebbe tornare a destra liberando l’out di sinistra. Senza Bonaventura infortunato, potrebbe essere Rodriguez a riprendersi la fascia con Zapata inserito a fare il centrale. A meno che Montella opti per la sorpresa Luca Antonelli, uomo di sicuro affidamento ma molto poco utilizzato dal tecnico campano. Davanti il talismano Kalinic: in quattro precedenti in Serie A contro la Juventus, ha segnato tre gol. Se cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia, il Milan è atteso ad una grande conferma per dare impulso ad un progetto di rimonta.