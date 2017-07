Tavecchio: "Proveremo a raccogliere il massimo dai diritti tv, Serie A a 18 squadre impossibile ora"

Il presidente della FIGC Carlo Tavecchio è intervenuto in mattinata ai microfoni di Radio Sportiva, spaziando tra diversi argomenti. In primis il caso Donnarumma, con il mancato esame di maturità che ha fatto molto discutere:

" Mi spiace per la mancata maturità, sono ragioniere e conosco bene la materia, ma spero che in futuro lo diventi. Sulle qualità tecniche non posso dire nulla sono sotto gli occhi di tutti "

Il presidente della Figc, sempre ai microfoni di Radio Sportiva, si è epresso anche sulla possibilità che il campionato di Serie A ritorni a 18 squadre. "In questo momento la serie A è divisa in dieci a destra e dieci a sinistra, ma per votare la riforma devono essere almeno 15. Quelli dalla parte destra pensate che votino a favore di questo provvedimento? Un commissario straordinario non ha poteri sulla questione e non può farlo se non con il consenso delle società. Vedo la situazione molto problematica, si potrebbe fare con un provvedimento coercitivo, ma non lo può fare certo un commissario".

Rizzoli e la Var

“Rizzoli prenderà in mano le redini la nuova gestione. Il Var sarà una novità assoluta in Italia e insieme a pochi altri ci è stata concessa dalla Fifa e anche questo è stato un grande riconoscimento”. Lo dice il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ai microfoni di Radio Sportiva.

Sui diritti televisivi: “Riguardo alla governance abbiamo in mente una formazione più stretta e numericamente ridotta. Attualmente le assemblee erano il motivo decisionale della lega, vorremmo che ritornasse il consiglio direttivo e le assemblee a conferma o ratifica di decisioni già prese. Noi faremo di tutto per arrivare al massimo della raccolta dei diritti tv. Stiamo operando sull'estero e andremo noi a cercare gli sponsor. Metteremo in mostra il meglio dl calcio italiano per avere dei consensi. Sul problema del riparto per quanto mi risulta nel 2018 è già stato adottato quindi è un problema per il 2018-2019, ma dovrà essere fatto da qualcuno che non sono io”. Lo dice il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ai microfoni di Radio Sportiva".

C'è spazio anche per un accenno al caso procuratori:

" Con la deregulation fatta dal presidente Blatter si è aperta una voragine di pressapochisti. Oggi per diventare procuratore basta avere la licenza media e pagare 500 euro, non si è in un albo, ma iscritti ad un registro che accoglie chiunque. Questi sul territorio si muovono senza direttive internazionali o nazionali come professionisti normali e fanno operazioni senza tetti e percentuali stabilite. Noi abbiamo chiesto alla Uefa, perché chi chiede provvedimenti urgenti della Figc si dimentica che siamo in Europa, non si può prendere un provvedimento italiano, poi i francesi fanno in una maniera e gli spagnoli in un'altra, perché poi quando i procuratori stranieri vengono a lavorare qua usano le loro norme e non le nostre. noi abbiamo chiesto che la Uefa faccia un regolamento europeo per questa situazione "

La Spagna a settembre

L'Italia è attesa dal crocevia spagnolo a settembre, fondamentale per la qualificazione ai prossimi Mondiali: "Abbiamo tanta speranza, ma la temiamo anche. E' una partita importante e determinante, confidiamo in tutte le nostre chance, speriamo di farcela, ma non sarà facile”. Tavecchio parla anche dei risultati ottenuti dalle formazioni giovanili U20 e U21. "E' stata un'estate per i colori azzurri importante e poi ha messo in luce molti giovani che possono già fare il salto dall'Under 20 all'Under 21. Un risultato ottimo per le nostre prospettive di crescita con i vivai che stanno facendo bene. Agli Europei abbiamo perso con la Spagna, è stato un peccato, ma abbiamo giocato una gara onorevole", ha detto. "Sul futuro di Di Biagio ha aggiunto: "E' un momento di tranquillità, ma troveremo una soluzione".