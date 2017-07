Telenovela finita! Donnarumma ha rinnovato col Milan fino al 2021

La telenovela dell'estate è finalmente giunta al suo capitolo finale: Gianluigi Donnarumma ha rinnovato il proprio contratto con il Milan, prolungandolo dal 2018 al 2021. Si concludono così settimane e settimane contrastanti, iniziate con l'annuncio dato il 15 giugno dall'ad Marco Fassone e proseguite sull'onda di spiragli sempre maggiori. Fino alla firma, arrivata oggi nella sede rossonera.

Ritratto di famiglia

Donnarumma è arrivato a Casa Milan poco dopo le 15, accompagnato da colui che il prossimo anno gli coprirà le spalle: il fratello Antonio, in arrivo dall'Asteras Tripolis dopo essersi sottoposto alle visite mediche nella giornata di ieri. Con loro anche il padre Alfonso. Un ritratto di famiglia per uno dei giorni più importanti dell'ancor giovanissima carriera del portiere rossonero. Ma anche per lo stesso Milan, che in meno di un mese è transitato dalla rassegnazione per un "no" apparentemente definitivo alla gioia per un rinnovo insperato.

Le puntate della telenovela

15 giugno Fassone annuncia: "Donnarumma non rinnova" 18 giugno Banconote finte in campo durante Danimarca-Italia 18 giugno Raiola in conferenza: "Siamo stati minacciati" 19 giugno Il Milan non demorde: sorgono i primi spiragli 22 giugno Montella prova a convincere la famiglia 25 giugno Donnarumma accusa: "Profilo Instagram hackerato" 26 giugno Raiola corregge il tiro: "Dopo l'Europeo vediamo il Milan" 3 luglio Donnarumma e il Milan arrivano all'accordo 4 luglio Fassone: "L'accordo con Raiola non c'è ancora" 11 luglio Donnarumma rinnova il contratto fino al 2021