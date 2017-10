Thereau ex scatenato: la Fiorentina batte 2-1 l’Udinese

Cyril Thereau è passato dall’Udinese alla Fiorentina per un milione e mezzo di euro alla fine della sessione estiva di calciomercato. Aveva già iniziato a segnare per i friulani, era il trascinatore e l’indiscusso leader della squadra ma è stato venduto a stagione iniziata. Un errore madornale da parte della dirigenza che oggi ha pagato sulla sua pelle il valore del francese, l’uomo decisivo della Viola con una doppietta ai suoi ex compagni. Non poteva che essere lui a regalare i tre punti alla Fiorentina oggi, dopo un primo tempo dominato e poco redditizio (un solo gol di vantaggio) e una ripresa contraddistinta da un’eccessiva sofferenza nel finale. Il gol di Samir non basta a spezzare il tabù Franchi dei friulani.

La cronaca della partita

Su sponda di Benassi, Simeone di testa non riesce a dar forza al pallone: Bizzarri para. Un cross di Biraghi dalla sinistra è preda del Cholito che manda alta l’incornata. Su punizione di Veretout, Astori colpisce al volo e trova il gol: il fuorigioco, però, è netto. Giusto annullare. Thereau porta a spasso Bizzarri fuori area, poi calcia in porta: Angella, posizionato sulla linea di porta, devia il pallone sul palo e salva. Al 28’ il cross di Chiesa arriva a Simeone: sponda aerea sporcata da un avversario e sotto porta Thereau non sbaglia. Su suggerimento di Benassi, Simeone controlla benissimo e sferra un diagonale che si stampa sul palo.

L’Udinese reagisce nella ripresa: Jankto ci prova dalla distanza, De Paul impegna Sportiello. Al 57’ Thereau raddoppia: botta di Veretout dalla distanza, respinta corta di Bizzarri e tap-in vincente del francese. De Paul segna, ma il gol viene annullato per un fuorigioco dell’autore dell’assist, Maxi Lopez. Al 72’ Samir, su assist di De Paul, rende il finale incerto con il sinistro del 2-1. Chiesa e Hugo, appena entrato, non danno particolari problemi a Bizzarri.

La statistica chiave

10 – Sono passati quasi 10 anni da quando l’Udinese è riuscita per l’ultima volta a prendere dei punti a Firenze. Era il novembre 2007, l’Udinese di Marino 1-2 contro la Fiorentina di Prandelli. Tabù.

La dichiarazione

Milan Badelj: “Questa vittoria vale tantissimo ma sappiamo di dover far il risultato anche nelle prossime partite. C'è ancora tempo per parlare del contratto”.

Il tabellino

Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Biraghi, Astori, Pezzella, Laurini; Badelj, Veretout; Chiesa (80’ Eysseric), Thereau (84’ Sanchez), Benassi (76’ Hugo); Simeone. All. Pioli

Udinese (4-3-3): Bizzarri; Widmer (46’ Adnan), Angella, Nuytinck, Samir; Fofana (69’ Perica), Barak, Jankto; De Paul, Lasagna (46’ Matos), Maxi Lopez. All. Delneri

Arbitro: Massimiliano Irrati della Sezione di Pistoia

Gol: 28’ e 57’ Thereau (F), 72’ Samir (U)

Note: ammoniti Samir, Veretout