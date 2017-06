Thohir: "Suning costruirà una grande Inter da Champions League"

"Credo che Suning abbia le risorse per costruire una grande Inter e raggiungere il nostro obiettivo di giocare costantemente in Champions League", ha dichiarato il presidente nerazzurro Erick Thohir.

Sui piani immediati per l'Inter, Thohir ha detto: "Stiamo per aggiungere un paio di giocatori alla squadra. Stiamo anche aumentando la nostra presenza in Cina con il nostro primo negozio e nuove accademie".