Tifosi scatenati e squadra rinforzata: con sette colpi e mezzo è rinato il Milan

Fumogeni, cori, petardi, grida, striscioni. Un’accoglienza da urlo. Se il “buongiorno” si vede dal mattino, la stagione 2017/18 del Milan sarà quella giusta per cancellare le delusioni del recente passato. Un’entusiasmo dilagante, profuso sia dalle parole in conferenza stampa di un raggiante Vincenzo Montella che dai sorrisi nei nuovi acquisti rossoneri. E in serata, dopo il primo abbraccio ai vari Kessié, Calhanoglu, Musacchio, Rodriguez, Borini e quello virtuale ad Andre Silva, è arrivata anche la conferma della conclusione della trattativa per Andrea Conti, che venerdì sosterrà le visite mediche e poi diventerà ufficialmente un calciatore del Milan. Sette colpi da oltre 150 milioni complessivi (includendo bonus e non considerando le dilazioni di pagamento). Sette e mezzo, potremmo dire, visto che anche Gianluigi Donnarumma, dato ormai in partenza, ha deciso (non commentiamo le modalità) di rinnovare il contratto con il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il Milan ha cannibalizzato l’attenzione in questa prima parte di questa sessione estiva, raccogliendone un evidente riscontro positivo.

I sette nuovi colpi del Milan

Giocatore Milioni (inclusi bonus) Andre Silva 38 Kessiè 28 Cahlanoglu 25 Conti 24 Musacchio 18 Rodriguez 18 Borini 6

Conti, affare da 24 milioni: Montella ora aspetta Kalinic e un regista

Andrea Conti, dopo una telenovela lunga più di un mese, alla fine sarà un giocatore del Milan. Tra giovedì e venerdì sosterrà primi test atletici e visite mediche, firmando poi il contratto che lo legherà per cinque stagioni al club rossonero. Ascoltando le parole di Fassone e Mirabelli in conferenza stampa, nonostante la rosa del Diavolo sia già sostanzialmente rivoluzionata, non si fermeranno all’ex laterale dell’Atalanta gli arrivi. Mancano ancora un difensore (Kjaer il nome buono), un regista e un attaccante (il prescelto pare sempre essere Kalinic) per completare un lavoro fin qui apprezzabile. E poi ci saranno diverse partenze per sfoltire un gruppo ad oggi troppo ampio. “Magari con il denaro incassato dalla cessioni, alla fine ci regaleremo anche una sorpresa”, hanno spiegato i due dirigenti del Milan. Alimentando ulteriormente le già grandi speranze dei tifosi.

Hakan Calhanoglu joins AC Milan (acmilan.com)From Official Website

Obiettivo minimo: tornare in Champions

Normale che, dopo un ottavo, un decimo, un settimo e un sesto posto, che è valso la qualificazione al preliminare di Europa League, l’obiettivo del nuovo corso cinese del Milan sia quello di partecipare alla competizione continentale per club più importante. “Vogliamo tornare subito in Champions”, ha sottolineato Montella commentando la campagna acquisti rossonera. Traguardo legittimo, desiderio agognato di qualsiasi tifoso rossonero, che non sopporta più di non esser protagonista in ambito internazionale, soprattutto dopo i tanti trionfi dell’era Berlusconi. Il primo passo, grazie a sette acquisti e mezzo, è stato comunque mosso. La tifoseria del Milan si è riunita e ora crede compatta in questa nuova avventura. Sostenere l’allenatore e questo gruppo di ragazzi (i nuovi acquisti sono tutti nati dopo il 1990), anche magari dopo qualche piccola e prevedibile difficoltà di amalgama iniziale, dovrà fare la differenza. Un’ armonia congiunta (allenatore, giocatore, dirigenza, tifosi) che deve rappresentare la base dove sorgeranno le fondamenta del prossimo, intrigante, futuro rossonero.