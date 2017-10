Il Toro si salva a Crotone, tris Samp all'Atalanta; super Bologna, sprofondo Cagliari

Crotone-Torino 2-2 (25' Rohden, 64' Martella; 54' Falque, 92' De Silvestri)

Ci è voluto un gol in pieno recupero di De Silvestri per salvare il Torino. La squadra di Mihajlovic fallisce l’esame di maturità a Crotone non andando oltre il pareggio, raggiunto appunto all’ultima chance possibile. Toro che senza Belotti ha faticato a trovare velocità e verticalizzazioni offensive, di fronte a un Crotone ben messo in campo. Ad aprire le marcature Rohden, pareggio del Torino con Iago Falque. Avvio di ripresa favorevole ai granata, che su una ripartenza prendono però il 2-1 con Martella e vanno a lungo in crisi. La difesa della squadra di Nicola dura fino al 92’, quando da corner De Silvestri mette dentro il definitivo 2-2.

Bologna-SPAL 2-1 (30' Poli, 49' aut. Salamon; 89' Antenucci)

Il Bologna batte 2-1 la Spal e si aggiudica il derby tutto emiliano. Una rete per tempo: Poli apre con una zampata nel giorno della sua 200esima presenza in Serie A, un'autogol di Salomon, dopo un sontuoso coast to coast di Donsah, regala il raddoppio ai rossoblù. In pieno recupero, accorcia Antenucci con un gran destro a giro. Terza vittoria consecutiva per i felsinei che salgono al sesto posto in classifica con la Sampdoria a 14 punti, la Spal sprofonda al terzultimo gradino in coppia con il Sassuolo a quota 5.

Sampdoria-Atalanta 3-1 (56' Zapata, 59' Caprari, 68' Linetty; 20' Cristante)

Partita dai due volti: nel primo tempo l’Atalanta domina e trova il meritato vantaggio con Bryan Cristante. Per i bergamaschi sono tante le occasioni sbagliate ed anche i rimpianti, che crescono nella ripresa quando la Sampdoria, dominata nella prima frazione, trova le forze per ribaltare la partita. In tre minuti segnano Zapata (56’) e Caprari (59’), prima del punto esclamativo di Linetty per il 3-1 finale.

Cagliari-Genoa 2-3 (48' Pavoletti, 79' rig. Joao Pedro: 8' Galabinov, 35' Taarabt, 75' Rigoni)

Partita divertente alla Sardegna Arena con il Genoa che domina il campo nella prima frazione e scappa sul 2-0 con le reti di Galabinov, servito da Taarabt al minuto 8, e con lo stesso marocchino ex Milan dopo una bella azione corale orchestrata da Galabinov-Rigoni e lo stesso Taarabt. Cragno tiene in piedi il Cagliari evitando un passivo peggiore e ad inizio ripresa Pavoletti segna il gol dell'ex ed accorcia le distanze. Al 75', però, Rosi stacca di testa trovando la deviazione decisiva di Rigoni che batte Rafael. Al 79' Massa concede con l'ausilio del Var un rigore al Cagliari per fallo di mano di Miguel Veloso. Dal dischetto Joao Pedro spiazza Perin e accorcia le distanze. Nel finale il Genoa va vicino più volte al gol del 4-2 e Farias spreca l'occasione per pareggiare al 91'.

Sassuolo-Chievo 0-0

Il Sassuolo migliora, ma bisognerà ancora attendere per centrare la prima vittoria casalinga della stagione. Contro il Chievo finisce 0-0, con la squadra di Maran che si può accontentare, nonostante le diverse occasioni create nel secondo tempo. Per Bucchi ci sarà da guardare, però, il bicchiere mezzo pieno: con il 4-3-3, anziché il 3-5-2, la tenuta difensiva è stata positiva, se si considerano le ultime prestazioni, soprattutto l'ultima contro la Lazio prima della sosta. Punto interrogativo su Berardi, autore solo di un gol e 0 assist in questo avvio di stagione. Il classe '94 non riesce a migliorarsi, e soprattutto non riesce a trascinare questo Sassuolo.

