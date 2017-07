Torino sempre attivo per il centrocampista: continua il pressing su Imbula

Nei piani di Petrachi e della dirigenza del Toro, continua ad esserci la ricerca di un centrocampista abile davanti alla difesa. L’obiettivo numero uno resta Imbula che lo scorso anno sembrò molto vicino all’Inter, prima di passare allo Stoke City.

L’ex OM arriva da un anno non eccezionale, complice un infortunio e un modulo - quello dei Potters - che non esaltava le sue qualità a centrocampo. Imbula ha però qualità da vendere e il ds Petrachi e Mihajlović lo sanno benissimo. Per questo stanno cercando di convincere il presidente Cairo (uno che non si è mai risparmiato a investimenti, purchè fossero intelligenti) ad uno sforzo economico non indifferente. Lo Stoke valuta il cartellino del classe ’92 ben 15 milioni, mentre i granata si fermano a 12.

Le distanze tra le due parti ovviamente non sono incolmabili; anzi, gli intermediari sono al lavoro per portare avanti la trattativa e chiuderla entro metà agosto.

