Tutti pazzi per Patrik Schick: Juventus, Inter e Roma sul talento della Samp, a chi serve di più?

Tutti pazzi per Schick. Se a giugno sembrava tutto fatto con la Juventus, e lo era, con tanto di visite mediche sostenute ma non superate, ora si è aperta una caccia al giovane talento ceco. Tre pretendenti, forse quattro, ed un futuro più che mai da scrivere quanto mancano meno di dieci giorni alla chiusura del mercato. La Juventus è incredibilmente tornata in corsa, forte anche dell’accordo sulla parola tra lo stesso Schick ed il connazionale Pavel Nedved, ma a far concorrenza ai bianconeri c’è soprattutto l’Inter, che invece ha incassato la volontà del giocatore di trasferirsi in nerazzurro e lo sta seguendo ormai da settimane.

In seconda fila, ma con grandi ambizioni, c’è la Roma che con Monchi nelle ultime ore ha pareggiato l’offerta dell’Inter: 30,5 milioni, con l’unica differenza – e non sottile – che i giallorossi sarebbero disposti a corrispondere subito cinque milioni all’atto dell’acquisto del giocatore. Insomma, la partita è aperta e a giocare un ruolo importante sarà anche il futuro di Keita Balde, separato in casa Lazio, che potrebbe chiudere il mercato sia della Juve che dell’Inter. Il giocatore, allo stesso tempo, non sembra aver fretta di cambiare maglia e accetterebbe di buona lena anche una seconda stagione alla Sampdoria che, proprietaria dle cartellino, si candida così a potenziale quarta soluzione per il giocatore. Cesellando tutte le possibili destinazioni, a chi farebbe più comodo Patrik Schick?

Juventus

La realtà è che, nel reparto avanzato, la Juventus è quantitativamente e qualitativamente coperta: gli arrivi di Douglas Costa e di Federico Bernardeschi si sono aggiunti ad un pacchetto offensivo già composto da Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Juan Cuadrado, Marko Pjaca e Moise Kean, quest’ultimo passibile di prestito per trovare spazio e farsi le ossa, dopo il rinnovo triennale di qualche settimana fa. In un reparto così completo, dunque, dove si inserirebbe Schick? Potrebbe muoversi da vice-Higuain, ruolo che comunque può essere ricoperto anche da Mario Mandzukic che, al netto dello spostamento da esterno nel 4-2-3-1 di Allegri, nasce punta centrale e tale resta. Oppure potrebbe essere utilizzato nella posizione di Paulo Dybala, quindi alle spalle di una prima punta, nella linea dei tre trequartisti. Un po’ sacrificato, nel caso. Per i bianconeri, al netto di qualche uscita (Cuadrado?) e di un altro possibile arrivo (Keita?), quello di Schick sarebbe assolutamente un lusso, e probabilmente non la soluzione ideale per il giocatore.

Schick, Barzagli - Sampdoria-Juventus - Serie A 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Roma

I giallorossi, stante l’addio di Francesco Totti, hanno puntellato il reparto offensivo con l’arrivo di Gregoire Defrel dal Sassuolo, un elemento capace di dividersi tra un ruolo di vice-Dzeko ed anche quello da esterno destro, in cui in realtà convince molto meno. Monchi sta ancora sondando il mercato alla ricerca di un sostituto di Momo Salah, venduto a peso d’oro al Liverpool. Sfumato Mahrez, inseguito a lungo ma blindato dal Leicester, la priorità resta dunque il completamento di una casella tra gli esterni, più che l’arrivo di Schick. Le opzioni di pagamento e l’ultima offerta sembrano aver incontrato il favore della dirigenza blucerchiata, che dunque spingerebbe per la cessione ai giallorossi. Nel 4-3-3 di Di Francesco, modulo ampiamente collaudato dal tecnico ex Sassuolo, è difficile trovare una collocazione a Schick se non da vice-Dzeko, risultando un po' sacrificato.

Patrik Schick Sampdoria 2017LaPresse

Inter

I nerazzurri, sfumato il suo passaggio alla Juventus, non hanno esitato ad inserirsi nella trattativa e da allora mantengono contatti quotidiani con il giocatore ed i suoi agenti. A livello tattico, potrebbe essere la formazione di Spalletti l’ipotesi migliore per Schick, che giostrerebbe da vice-Icardi oppure, nel 4-2-3-1, potrebbe giocare da “trequartista mascherato” muovendosi alle spalle proprio dell’argentino. Un’opzione molto interessante e che soprattutto piace all’Inter che, ad esclusione proprio di Icardi e di Perisic, dispone di pochi uomini-gol in attacco. In termini di equilibrio, considerato che lo stesso Perisic e Candreva si uniscono ai due mediani – Borja Valero e Vecino o all’occorrenza Gagliardini – nel lavoro sporco, i nerazzurri potrebbero sopperire ad un elemento offensivo in più al fianco di Icardi. Gli stessi nerazzurri, al momento, sembrano un passo avanti alle altre più che altro per il gradimento del giocatore: il rallentamento è però causato dalle questioni di fair play finanziario con cui l'Inter deve continuamente fare i conti.

2017, Gol Schick, Inter-Sampdoria, LaPresseLaPresse

Sampdoria

Le voci del mercato sembrano spingere Schick sempre più lontano da Genova ma, in realtà, il giocatore non ha mai espressamente chiesto la cessione e resterebbe anche volentieri in blucerchiato per un’altra stagione. Nell’undici di Giampaolo avrebbe la certezza di un posto da titolare al fianco di Quagliarella o Caprari e dopo i problemi fisici che ne hanno rallentato l’ottenimento dell’idoneità sportiva, avrebbe tempo per rientrare e spazio per sbagliare.