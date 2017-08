Tutto fatto per Gaston Ramirez alla Sampdoria: l'uruguaiano in Italia già domani

Sampdoria scatenata. Tutto fatto anche per Gaston Ramirez, ex Bologna, prelevato dal Middlesbrough per 9 milioni. L’affare non è ancora ufficiale, ma lo sarà a breve. Un trequartista di assoluto livello per Marco Giampaolo, dopo che il pole position sembrava esserci Benali, in dirittura d’arrivo dal Pescara ma ora sfumato. Dopo Ferrari, preso dal Sassuolo per sistemare la difesa, ora anche un colpo a centrocampo per sostituire Bruno Fernandes, volato allo Sporting Lisbona. Tutto in ventiquattro ore, ad esaltare l’entusiasmo dei tifosi dopo il ritorno di Schick.

Un gioiello al Bologna, un cavallo di razza azzoppato in Inghilterra. Troppi infortuni, tra cui uno al ginocchio quest’anno, hanno segnato la sua carriera. Genova sembra essere la piazza ideale per rilanciarsi, essere decisivo e tornare a competere ad alti livelli. Dopo una trattativa imbastita in venti giorni, il giocatore è atteso nel capoluogo ligure già domani per le visite mediche di rito e la firma. Ramirez, 26 anni, uruguaiano, è cresciuto nel Penarol, da cui il Bologna lo acquistò nell’agosto 2010 per 3,36 milioni. Diventato uno dei migliori talenti europei, nel 2012 passa al Southampton per 15,2 milioni. Iniziano i problemi, infortuni e pochi gol, fino al prestito annuale all’Hull City nella stagione 2014 e il trasferimento al Middlesbrough a costo zero l’estate scorsa, dopo sei mesi di prestito. La scorsa stagione ha realizzato appena 26 presenze e 2 reti. Il suo valore di mercato è stimato in 6 milioni.

Stefano Francescato