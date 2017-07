Ufficiale: Andrea Conti lascia l'Atalanta e firma fino al 2022 con il Milan

Ecco il settimo colpo ufficiale del mercato dei rossoneri: Andrea Conti è un nuovo giocatore del Milan, terzino destro classe 1994 in arrivo dall’Atalanta, settore giovanile in cui è cresciuto. Operazione conclusa per circa 24 milioni di euro più il cartellino del centrocampista classe 1997 Matteo Pessina.

" AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive di Andrea Conti, che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022. "

Dopo una lunga ed estenuante trattativa con l'Atalanta, dunque, ecco che la campagna acquisti rossonera si arricchisce anche del terzino destro, il terzo tassello difensivo dopo Mateo Musacchio e Ricardo Rodriguez. Prima della sua esplosione definitiva, avvenuta nella stagione scorsa che ha chiuso con otto gol e cinque assist, aveva avuto esperienze in B con la maglie della Virtus Lanciano ed in Lega Pro con il Perugia.

Contestualmente alla cessione di Conti, l'Atalanta ha annunciato l'arrivo a titolo di Matteo Pessina come contropartita tecnica all'interno della stessa operazione. Poco dopo è arrivata anche l'ufficialità di Castagne, il sostituto naturale di Conti.