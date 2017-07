Ufficiale: Bonucci è un giocatore del Milan, alla Juventus 40 milioni di euro più 2 di bonus

Una trattativa tanto veloce quanto clamorosa. Adesso, a nemmeno 48 ore dalle prime indiscrezioni, è ufficiale. Leonardo Bonucci è un nuovo giocatore del Milan, che ha completato così l’ennesimo colpo in un’estate incandescente pagando 40 milioni di euro più 2 di bonus alla Juventus. E rendendo il difensore classe 1987 il giocatore italiano più pagato del nostro campionato, merito di un contratto da 6,5 milioni di euro più bonus sino al 2022. Meglio anche di Gianluigi Donnarumma, capace di salire in cima a questa speciale classifica soltanto lunedì scorso, rinnovando a 6 milioni di euro netti.

" AC Milan comunica di aver sottoscritto con Juventus FC un contratto di trasferimento a titolo definitivo del giocatore Leonardo Bonucci. Il giocatore, previo il superamento delle visite mediche previste nei prossimi giorni, si legherà al Milan con un accordo di 5 anni "

Il mercato in entrata (182,5 milioni + 38 tra bonus e riscatti):

GIOCATORE COSTO RUOLO Rodriguez 15 Esterno sinistro Musacchio 18 Difensore centrale Kessié 5 + 23 riscatto Centrocampista André Silva 38 Attaccante Borini 1 + 5 riscatto Attaccante Calhanoglu 22 + 5 bonus Centrocampista Conti 25 Esterno destro A. Donnarumma 1,5 Portiere Bonucci 40 + 2 bonus Difensore Biglia 17 + 3 bonus Centrocampista

Il Milan ha completato 10 acquisti e ora attende di andare a caccia della punta.

Addio dopo 7 anni e 6 scudetti

Bonucci lascia la Juventus, lì dove era arrivato nell’estate del 2010 per 15,5 milioni di euro. Lo fa generando un’enorme plusvalenza, seppur non alle cifre che circolavano soltanto un anno fa, quando decise di restare in Italia negandosi alla corte di Pep Guardiola. Se nell’estate 2016 è stato a un passo dal divenire il difensore centrale più pagato della storia, adesso è soltanto sesto in una classifica nella quale è ancora in testa John Stones. Proprio l’uomo con cui il Manchester City finì per rimpiazzarlo. Per il Milan, invece, le spese estive continuano. E, con l’affare Lucas Biglia, porteranno il club rossonero a toccare i 220,5 milioni di euro spesi tra cartellini, bonus e riscatti. Spese faraoniche.

L'esultanza di Leonardo Bonucci dopo il gol realizzato in amichevole contro l'Olanda, 2017 (LaPresse)LaPresse

I difensori centrali più costosi della storia:

GIOCATORE CIFRA (mln euro) CLUB ACQUIRENTE Stones (2016) 55,6 Manchester City David Luiz (2014) 49,5 PSG Ferdinand (2002) 46 Manchester United Otamendi (2015) 44,6 Manchester City Thiago Silva (2012) 42 PSG Bonucci (2017) 40 + 2 Milan Thuram (2001) 41,5 Juventus Mustafi (2016) 41 Arsenal Mangala (2014) 40 Manchester City

Bonucci non stabilisce alcun record, ma – stando a Transfermarkt – diventa il calciatore over 30 dal cartellino più costoso di sempre.

Il mercato in uscita:

GIOCATORE COSTO SQUADRA Kucka 5 Trabzonspor Poli 0 Bologna Honda 0 Svincolato Fernandez, Deulofeu, Ocampos, Pasalic 0 Fine prestito Lapadula 2 + 11 riscatto obbligatorio Genoa De Sciglio 10 Juventus

In uscita verrà definito il passaggio di De Sciglio alla Juventus.

