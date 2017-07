Ufficiale, De Sciglio alla Juventus: al Milan 12 milioni pagabili in 3 rate

Due arrivi in poche ore. Dopo Wojciech Szczesny, anche Mattia De Sciglio è un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale l'arrivo in bianconero dell'ex terzino del Milan, che ieri mattina aveva effettuato le visite mediche al J|Medical: terzo acquisto in 7 giorni semplicementi infuocati, nei quali il club campione d'Italia ha accolto anche Douglas Costa, lasciando però partire Bonucci in direzione Milan.

Il comunicato: 12 milioni pagabili in 3 rate

"La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società AC Milan S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia De Sciglio a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni pagabili in tre esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 0,5 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2022".

Di nuovo con Allegri

De Sciglio ritrova dunque Massimiliano Allegri, l'allenatore che nel 2011 gli regalò la gioia dell'esordio con la maglia del Milan (contro il Viktoria Plzen, in Champions League, a soli 18 anni). Il tecnico toscano non ha mai nascosto di stimarlo, nonostante gli alti e bassi che hanno caratterizzato gli ultimi anni di carriera dell'ex rossonero. Titolare con l'Italia agli Europei di un anno fa, il nuovo terzino bianconero dovrà convincere la società a non acquistare altri elementi nel ruolo, nonostante un Lichtsteiner che, tra sirene francesi e tedesche, rimane sempre nella lista dei possibili partenti.