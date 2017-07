Ufficiale, la Juventus rinuncia a Patrik Schick: decisione d'accordo con la Sampdoria

Salta l'affare tra Juventus e Sampdoria per la cessione di Patrik Schick, attaccante classe 1996 della Repubblica Ceca, come si legge nel comunicato stampa diffuso dal club blucerchiato:

" Le società U.C. Sampdoria e Juventus F.C. comunicano che è stato deciso, di comune accordo, di non perfezionare il trasferimento del calciatore Patrik Schick. "

Jakub Jankto, giocatore dell'Udinese e compagno di squadra di Schick agli Europei Under-21, ha rivelato intanto nel corso di un’intervista alla tv ufficiale del club:

" Non so se posso raccontare quello che ci diciamo, però dopo la gara contro l’Italia è andato subito a fare le visite mediche con la Juve: sapevo già del suo piccolo problema al cuore, ma non dovrebbe essere nulla di grave. "

La Juventus aveva chiesto al professor Zeppilli, dell'ospedale Gemelli di Roma, di coordinare nuovi esami clinici per spiegare le complicazioni emerse lo scorso 22 giugno al J Medical. In presenza dei responsabili medici di Juventus e Sampdoria, oltre che di Massimo Ferrero ("La vicenda di Schick è una farsa") e del procuratore Pavel Paska che aveva commentato: "Se la Juventus non vuole Schick, ci sono altri quattro club".

La reale entità del problema è ovviamente coperta dalla legge sulla privacy, ma da giorni trapelano voci che parlano di una possibile sospensione del certificato di idoneità agonistica per un periodo compreso fra i 30 e i 45 giorni.