Ufficiale, Skriniar è un nuovo giocatore dell'Inter: ora si stringe per Borja Valero

L'Inter ufficializza il suo secondo colpo di mercato di questa sessione: arriva a titolo definitivo Milan Skriniar dalla Sampdoria, per lui cinque anni di contratto. Dopo Daniele Padelli, che sarà il vice di Handanovic dopo l'addio di Carrizo, ecco il difensore.

" Milan Skriniar è un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore slovacco ha firmato un quinquennale coi nerazzurri, che hanno trovato l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento definitivo del calciatore "

Ora Borja Valero

ll prossimo movimento in entrata dovrebbe riguardare l'arrivo di Borja Valero dalla Fiorentina: ieri il giocatore è stato chiaro con i viola, ha chiesto di potersi trasferire all'Inter ed è dunque possibile che già nelle prossime ore arrivi l'accordo tra le due società.

Oltre a Borja Valero, iniziano a muoversi le pedine anche per il brasiliano del Nizza Dalbert: come lo spagnolo, anche il laterale difensivo ha chiesto al Nizza di poter essere liberato per firmare con l'Inter. L'ostacolo in questo caso è più arduo da superare in quanto le richieste dei francesi sono più elevate.

Ipotesi Felipe Anderson

Una possibilità lanciata in queste ore dal Corriere della Sera: la Lazio sembra aver chiesto informazioni ai nerazzurri per un prestito di Gabigol e l'Inter, in cambio, ha chiesto informazioni riguardo a Felipe Anderson. Le valutazioni economiche dei due giocatori sono profondamente differenti e, nel caso, l'Inter dovrebbe integrare economicamente l'offerta per arrivare a Felipe Anderson. Non c'è ancora una trattativa, ma un canale è stato aperto e se ne riparlerà.