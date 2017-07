Un mese all’inizio del campionato: Milan e Napoli le reali anti-Juventus?

Trenta giorni. Un’attesa spasmodica. Mancano ancora più di quattro settimane al calcio d’inizio del prossimo campionato di Serie A. E in un mese, con la sessione di calciomercato aperta, gli equilibri si possono ancora stravolgere. Facendo un un check-up generale dei 20 club italiani, però, è possibile trarre già qualche indicazione a questo punto dell’estate. La Juventus è ancora favorita per lo Scudetto? Chi saranno le principali “contender”? Le minacce principali per i bianconeri (ancora favoriti), che hanno perso Leonardo Bonucci e Dani Alves e, per ora, si sono assicurati Douglas Costa, De Sciglio e Szczesny, vengono da Milano e da Napoli. Gli indizi sono chiari: la campagna di rafforzamento dei rossoneri, che hanno ritrovato entusiasmo e ambizione, e la prova di continuità degli azzurri, che hanno mantenuto lo stesso forte nucleo di giocatori della passata stagione. Stravolgimento e mantenimento. Quasi un ossimoro per dimostrare che si può competere ad alti livelli in tante, differenti, modalità.

Inter e Roma: è il momento di muoversi

Nerazzurri e giallorossi, per adesso, sono ancora alla ricerca della fisionomia ideale. L’arrivo di Luciano Spalletti in terra lombarda assicura prestazioni di alto livello, ma la “grana” Perisic, non convinto del progetto, blocca per adesso le mire di rafforzamento dell’Inter. Sono arrivati Borja Valero e Skriniar, ma mancano almeno un difensore centrale, un terzino e un trequartista per disegnare il 4-2-3-1 marchio di fabbrica del tecnico di Certaldo. Tanto lavoro da fare a un mese dal via. Hanno lasciato la Roma, invece, guida tecnica (Spalletti) e guida spirituale (Totti). Di Francesco in panchina è all’esame di maturità di un carriera giunta a un punto di svolta, mentre gli arrivi (pur interessanti Karsdorp, Pellegrini e Gonalons) non sono ancora in grado di compensare le numerose partenze (Salah, Rudiger, Szczesny e Paredes). Certo, Mahrez sarebbe davvero una succulenta scommessa per tornare ad ambire ad un ruolo di primo piano.

Lazio e Fiorentina: tra addii e dubbi

Tra le big italiane, le più indebolite rimangono sicuramente Lazio e Fiorentina. I biancocelesti hanno sostituito Biglia con Lucas Leiva (qualche perplessità c’è), devono gestire le continue voglie di partenza di Keita, e hanno in Adam Marusic (assicura Kezman) la possibile rivelazione del prossimo campionato. L’effetto sorpresa targato Inzaghi però può esser svanito e, quest’anno, c’è da gestire una doppia competizione con una rosa che andrebbe ancora (almeno numericamente) rinforzata. La Fiorentina ha smantellato e sta smantellando: via Gonzalo Rodriguez, Borja Valero, Ilicic, Tello e probabilmente anche Bernardeschi e Kalinic. La solita sfilza di giovani serbo-sudamericani importati da Pantaleo Corvino non può dare assicurazioni al nuovo corso di Stefano Pioli. Con la proprietà in vendita e le due cessioni più onerose da ultimare, la Viola potrebbe vedersi costretta ad un forcing agostano per completare una squadra stravolta e poco esperta. Cantiere aperto rischioso.

La possibile situazione a un mese dal via

Obiettivi e ambizioni Squadre Lotta Scudetto Juventus, Napoli Lotta Champions/Europa League Milan, Roma, Inter Outsider ambiziose Atalanta, Torino Possibili sorprese SPAL, Verona, Cagliari, Genoa

L’Atalanta c’è, Genoa rivoluzionato, Samp indebolita

La Dea ha ripuntato sulla coppia Gomez-Petagna, ha preso Ilicic, ha mantenuto la solida linea difensiva e con alcuni stranieri mirati (Cornelius, Gosens, Haas, Palomino, Castagne) ha completato una rosa che pare profonda e competitiva. Non sarà facile gestire la partecipazione all’Europa League, ma l’Atalanta pare già essere preparata alla prossima stagione. Così come è migliorato il Genoa che, dopo aver salutato Burdisso e qualche scommessa persa (Orban e Ntcham), ha piazzato cinque colpi: Spolli, Zukanovic, Bertolacci, Galabinov e Lapadula. C’è margine per lavorare e tornare a buoni livelli. La Genova blucerchiata, invece, deve fare i conti con le partenze di Muriel, Fernandes e (ormai probabile) di Schick. In entrata Murru, Caprari e Kowniacki non sembrano in questo momento sufficienti a rimpiazzare chi si ne è andato.

Occhio alle neopromosse: c’è voglia di stupire

Benevento: Belec, Letizia, Coda, Cataldi, D’Alessandro, Costa, Di Chiara (occhio all’ex esterno del Perugia) e Djimsiti. SPAL: Paloschi, Viviani, Mattiello, Gomis, Felipe Rizzo, Oikonomou. Verona: Cerci, Cassano, Heurtaux, Verde. Le tre neopromosse hanno sparato le loro munizioni: messaggio chiaro per chi le considera solo di passaggio. Serve tempo per amalgamare nuovi e “vecchi”, ma i tre allenatori hanno le carte in regola per fare bene anche nel massimo campionato. Avvisate Crotone, Bologna, Chievo, Sassuolo e chiunque dovrà evitare di rimanere coinvolto nella lotta per non retrocedere.