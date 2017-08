Under: "Io Dybala turco? Ci somigliamo, a Roma per far bene"

"Sono contento. Quando è arrivata la proposta dell'Roma ho accettato subito. Mi adatterò al calcio italiano senza problemi". Così Cengiz Under, nuovo attaccante della Roma, nel corso della sua presentazione a Trigoria.

Il giovane attaccante turco ha quindi aggiunto: "Mi sento molto pronto. In Turchia ho mostrato le mie qualità, ora qui alla Roma vedremo insieme sul campo come andranno le cose”. In patria Under è stato definito il Dybala turco. "Sì, le somiglianze ci sono, ma io preferisco essere Cengiz Under, con le mie qualità”, ha risposto come riporta il profilo Twitter del club. Inevitabile una domanda su Totti. "L'ho conosciuto quando sono arrivato. In Turchia tifavo per lui, ho visto i suoi video. Sarebbe stato bello giocarci insieme", ha concluso.