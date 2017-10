Uomini forti, destini forti: Icardi e Spalletti, gli uomini copertina di questa Inter che vola

La rabbia di Icardi a fine partita, dopo una vittoria con la Sampdoria che equivale al primo posto in classifica, descrive perfettamente la trasformazione sempre più netta dell’Inter di Spalletti. No, a Mauro Icardi non basta essere (momentaneamente) in testa alla classifica, non basta essere imbattuto dopo 10 giornate; a Mauro Icardi non basta nemmeno aver segnato 11 gol ed essere arrivato in doppia cifra per la quarta stagione consecutiva in Serie A, alla quarta stagione con l’Inter. Tutto questo a Mauro Icardi non basta a causa di quel blackout finale che ha permesso alla Sampdoria di riavvicinarsi pericolosamente: due gol tra il 64’ e l’85’ che hanno raccontato un evidente calo dei nerazzurri dopo un’ora di gioco pressoché perfetta. Mauro Icardi si arrabbia perché probabilmente i numeri e le statistiche alla decima giornata hanno poco senso quando il tuo obiettivo è vincere a maggio, e per vincere a maggio devi assolutamente eliminare questi momenti in cui si stacca completamente la spina. Uomini forti, destini forti: l’argentino deve aver recepito al meglio l’aforisma di Spalletti ad inizio stagione.

Premessa a parte, Icardi e l’Inter hanno di che sorridere: il primato in classifica non arrivava addirittura da marzo, l’anno scorso a questo punto della stagione aveva 14 punti, 12 in meno rispetto ai 26 di questo abbrivio di 2017/2018. E lo stesso Icardi aveva messo a referto 8 gol contro gli 11 attuali. Una crescita esponenziale che ha un grande protagonista: Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo si è inserito alla perfezione nel contesto Inter, incarnandosi in quel tipo di allenatore che il tifoso interista adora: il cosiddetto “uomo forte”. La mano di Spalletti si vede anche nel gioco, impostato spesso in verticale (emblematico il raddoppio contro la Sampdoria) e capace di adattarsi anche alle caratteristiche dell’avversaria: la Samp è stata mandata fuorigiri anche dal possesso basso impostato da Skriniar, che molte volte ha permesso ai nerazzurri di stanare i doriani e di saltare spesso le linee del pressing alto. Perché se ad inizio stagione l’Inter poteva essere considerata una formazione solida ma non ancora spettacolare, è ora necessario registrare anche alla voce “gioco” una crescita esponenziale che pone i nerazzurri in una condizione di forza da non sottovalutare.

Poi c’è l’altro risvolto della medaglia da considerare, anzi più d’uno: il primo, accentuato dalle parole di Mauro Icardi, è proprio legato al blackout finale in cui l’Inter ha rivisto i suoi fantasmi ed ha rischiato di dilapidare un vantaggio davvero cospicuo. Allo stesso tempo, lodati i miglioramenti, va considerato il fattore panchina: l’Inter di Spalletti è corta specialmente in due reparti, la difesa e l’attacco. Miranda, che è un po’ in calo, è in diffida e l’unica alternativa valida al momento è Andrea Ranocchia. È pur vero che Spalletti finora ha saputo rivitalizzare molti giocatori impolveriti dalle ultime stagioni, ultimo della serie Nagatomo, che ha tramutato i fischi ed i mugugni del passato in applausi. Non è da escludere che l’allenatore toscano sappia riconsiderare anche Ranocchia, ed a quel punto il quadro del lavoro sarebbe pressoché completo. In attacco Icardi e Perisic, con il crescente contributo di Candreva a cui è comunque richiesto uno sfiancante compito di sacrificio, sono dominanti ma non hanno valide alternative alle spalle. L’Inter, questa Inter, deve divertirsi e divertire come sta facendo ora ma allo stesso tempo stringere i denti fino a gennaio, quando riapriranno le bancarelle del mercato e sarà possibile aggiungere risorse alla rosa corta di Spalletti. Fino ad ora, però, giù il cappello.