Urbano Cairo sul mercato del Torino: "Nessun nuovo contatto per Belotti, Hart non tornerà"

Il presidente granata è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, con queste parole: "Per Belotti nessun nuovo contatto con il Milan e nemmeno con il Paris Saint Germain. Siamo legati a lui da un contratto fino al 2021, poi chiaramente è molto importante che lui resti contento come mi auguro che sia".

Altre questioni sul tavolo: "Baselli è con noi da due anni e vogliamo rinnovare. Castro è un buon giocatore, non c'è dubbio, ma è un giocatore del 1989 e tutto dipende dalle valutazioni economiche. Ha 28 anni, non pochi". Capitolo portiere: "Hart ha fatto con noi un'esperienza di un anno, non credo ci siano altre possibilità. E' un capitolo chiuso. Sirigu? Vediamo, non parlo di giocatori non miei".

Tutto il calciomercato in diretta!