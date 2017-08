Vecino è il nuovo rinforzo dell'Inter: alla Fiorentina 24 milioni di euro, ora è ufficiale

Ora è ufficiale. Dopo aver svolto le visite mediche, Matias Vecino è divenuto un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista classe 1991 è stato pagato 24 milioni di euro alla Fiorentina (attraverso due rate da 12 milioni di euro), attivando così la clausola rescissoria del giocatore. L’uruguaiano ha sottoscritto un contratto quadriennale da tre milioni di euro a stagione.

Per l’Inter si tratta del terzo rinforzo importante dopo l’innesto di Skriniar in difesa e di Borja Valero a centrocampo. Adesso non resta che andare all’assalto del terzino sinistro (Dalbert del Nizza è in dirittura d’arrivo) e valutare eventuali aggiustamenti anche per l’attacco.