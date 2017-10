Verona-Benevento: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Caceres, Heurtaux, Caracciolo, Fares; Romulo, Bessa, Fossati; Cerci, Pazzini, Kean. Allenatore: Fabio Pecchia

Indisponibili: Ferrari, Bianchetti, F. Zuculini

Squalificati:

Benevento (4-3-3): Belec; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Viola, Cataldi, Memushaj; D’Alessandro; Iemmello, Lombardi. Allenatore: Marco Baroni

Indisponibili:

Squalificati: Lucioni

Statistiche Opta

Gli unici confronti tra Serie A e Serie B tra queste due squadre sono arrivati in cadetteria durante la scorsa stagione: campani imbattuti grazie a una vittoria in casa (2-0) e un pareggio (2-2).

Un successo invece per il Verona nell’unico precedente contro il Benevento in Coppa Italia: 4-2 nell’agosto 1984.

Nemmeno una vittoria per il Verona finora (3N, 4P): nelle precedenti tre occasioni in cui i gialloblu non hanno ottenuto successi nelle prime sette giornate, sono sempre retrocessi (l’ultima nel 2015/16).

Il Verona ha ottenuto un solo punto in quattro partite casalinghe in questo campionato: solo il Benevento ha fatto peggio finora in casa.

Sette sconfitte su sette per il Benevento: le uniche due squadre a partire così male in Serie A sono state Venezia 1949/50 (primo punto alla nona) e Legnano 1951/52 (primo punto all’ottava).

Tutti i tre gol segnati finora dal Verona sono arrivati nei 10 minuti finali di partita, entrambe le reti del Benevento nel primo tempo.

Il Verona ha intercettato finora 119 palloni in questo campionato, più di ogni altra squadra.

I due gol di Giampaolo Pazzini in questo campionato sono arrivati dal dischetto: l’attaccante gialloblu ha realizzato 19 dei 20 rigori calciati in Serie A.

Dopo Bruno Zuculini (27) è Lorenzo Venuti (18) il giocatore che ha vinto più contrasti in questo campionato.

Massimo Coda è il giocatore che ha tentato più conclusioni senza trovare il gol in questo campionato (24): tutti gli altri con almeno 24 tiri hanno realizzato almeno due reti.