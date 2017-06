Verratti sempre più in bilico al PSG: dalla Juventus all'Inter, a chi può servire?

Il genietto è stanco di Parigi. E questa volta, diversamente dagli scorsi anni, l'ipotesi di un addio potrebbe non essere più così remota. Marco Verratti e il PSG: un rapporto mai semplice e sempre più in bilico, se è vero che, secondo 'L'Equipe', il centrocampista della Nazionale italiana avrebbe espressamente chiesto al neo direttore sportivo Antero Henrique di essere ceduto. E alle porte c'è il Barcellona, pronto a fare follie per quello che potenzialmente diventerebbe il colpo dell'estate. Ma a chi servirebbe davvero il gioiellino abruzzese, al netto del suo indubbio - e altissimo - valore?

Post Iniesta al Barcellona

Farebbe comodo allo stesso Barcellona, altroché. Perché consentirebbe al neo allenatore Ernesto Valverde di avere un'alternativa in più in un centrocampo un po' corto di elementi: oltre a Iniesta, Busquets e Rakitic il reparto offre poco dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, compreso un André Gomes diventato il simbolo di una campagna acquisti a volte controversa. E poi don Andres, il cui contratto va in scadenza il prossimo anno, ha pur sempre 33 anni: pensare al dopo, anche nel caso di una leggenda in attività come lui, è un obbligo. Donato Di Campli, procuratore di Verratti, qualche giorno fa ha affermato che "Marco non andrà al Barcellona", ma si sa che sono proprio i catalani il club da cui il giocatore è maggiormente affascinato. Cronaca di un matrimonio annunciato?

L'ossessione Juventus

" Non nascondo che alla fine della stagione cercheremo un elemento di grande profilo per il centrocampo. Un Higuain del reparto? Quasi "

Parole e musica di qualche mese fa di Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, e immediatamente - e inevitabilmente - il pensiero di tutti è corso proprio a Verratti. Ovvero colui che il club bianconero aveva già adocchiato nel 2012, assieme al Napoli e a tante altre, prima di lasciarselo soffiare dal PSG. Per chi ha goduto per 4 stagioni delle geometrie di Andrea Pirlo, vedere il gioiello abruzzese come il suo erede è più che naturale, nonostante la posizione più defilata spesso occupata a Parigi. Il centrocampo a due non sarebbe un problema: Verratti ha già dimostrato in Nazionale, in coppia con De Rossi, di poter starci.

Soluzione per l'Inter?

Serve un centrocampista anche all'Inter, che nei due anni milanesi di Kondogbia ha ricevuto risposte solo in parte confortanti dal francese. Gagliardini non si tocca, ma accanto a lui va elevato il tasso qualitativo del reparto. I due italiani non hanno mai militato nella stessa squadra, ma si sono conosciuti e apprezzati durante i ritiri in Nazionale. Tanto che l'ex atalantino, a precisa domanda, tempo fa ha risposto: "Mi piacerebbe molto giocare con lui". I due si completerebbero adeguatamente, tra fase di costruzione e distruzione, formando una coppia di altissimo livello. Verratti è giovane, ha talento, è una garanzia per il presente e per il futuro: proprio i requisiti che Suning ricerca in un calciatore. Da un elemento come lui dovrebbe ripartire la ricostruzione di un'Inter bisognosa di intervenire in tutti i reparti.

Di nuovo con Ancelotti

La presenza sulla panchina bavarese di Carlo Ancelotti rappresenta un indizio forte: nella ristrettissima cerchia dei club europei che possono anche solo pensare di acquistare Verratti c'è anche il Bayern. Una italian connection che si ripeterebbe a Monaco, dopo una prima fortunata - e vincente - convivenza proprio a Parigi. L'addio al calcio di Xabi Alonso, uno dei metronomi per eccellenza degli ultimi 15 anni, obbliga i tedeschi a tornare sul mercato per colmare la lacuna. E quale miglior modo di sostituire un genio se non quello di scegliere un altro genio al suo posto? Costo permettendo, naturalmente, e da questo punto di vista il PSG non ha intenzione di fare sconti.