Vola la Sampdoria: cinque gol al Crotone e quinto posto provvisorio in classifica

Cinque gol per la quarta vittoria consecutiva in casa su quattro giocate: la Sampdoria travolge il Crotone a Marassi con il netto risultato di 5-0 e sale ancora di più in classifica. Ora i blucerchiati sono quinti da soli con 17 punti ed una partita da recuperare contro la Roma. Malissimo il Crotone, sotto dopo tre minuti e mai in partita: bruttissima prestazione degli uomini di Nicola, surclassati in ogni settore ed in ogni momento della partita dalla formazione di Giampaolo. La Sampdoria sa solo vincere in casa e, dopo aver rimontato nella ripresa l’Atalanta domenica scorsa, si sbarazza con eccessiva facilità di un Crotone stranamente arrendevole. Vanno in gol Ferrari dopo tre minuti, poi Quagliarella su rigore (35esima diversa squadra a cui Quagliarella segna in Serie A), Caprari, infine Linetty e Kownacki nella ripresa. La Sampdoria (dati Opta) non raccoglieva 17 punti nelle prime 8 giornate (ricordiamo che i doriani devono recuperare la gara casalinga con la Roma), dal 2008/2009 quando arrivarono al quarto posto a fine stagione qualificandosi per i preliminari di Champions League.

La cronaca della partita

La partita si sblocca già al terzo minuto: su punizione di Torreira, Ferrari svetta a centro area e batte Cordaz. Vantaggio immediato della Sampdoria, che non smette di attaccare. All’11’ Duvan Zapata sfugge ad Ajeti, che prima lo trattiene e poi lo stende (il fallo sembra iniziare fuori area): per Calvarese è rigore, che Quagliarella realizza di forza. Al 14’ Budimir, nel tentativo di deviare in corner una punizione, colpisce in pieno l’incrocio dei pali sfiorando l’autorete. Ma la sveglia in casa Crotone non suona: al 38’ la Samp trova anche la terza rete, con Caprari che da due passi insacca su assist di Duvan Zapata, che si era reso protagonista di una grande giocata ina rea a liberarsi della marcatura di Ceccherini. La reazione del Crotone arriva sulla sirena finale del primo tempo: Budimir anticipa tutti di testa su un cross dalla trequarti e gira di testa sulla traversa interna, la palla batte sulla riga senza entrare. Nella ripresa Nicola corre ai ripari ed inserisce Simic per Ajeti. Dopo venti minuti di poche emozioni, la Samp accelera anche nella ripresa: al 71’ Linetty segna il 4-0 con un rigore in movimento, coronando un’azione perfetta nata da Caprari e rifinita da Praet. Al 76’ Cordaz regala alla Samp il quinto gol: rinvio svirgolato che finisce sui piedi di Kownacki, che protegge palla e poi calcia di destro sotto le gambe del portiere per il pokerissimo.

Il tweet

La statistica

12 - Sono i gol segnati a Marassi dalla Sampdoria in quattro vittorie casalinghe consecutive, a fronte di sole 2 subite.

Il migliore in campo

Duvan ZAPATA – Imprendibile. Si conquista il rigore del 2-0 sfuggendo ad Ajeti e poi si porta a spasso Ceccherini sul 3-0. Fisicamente è straripante.

Il peggiore in campo

Arlind AJETI – Non ci capisce molto, commette un fallo ingenuo su Zapata per il rigore del 2-0 e resta negli spogliatoi nell’intervallo.

Il tabellino

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Ferrari, Strinic (dal 67' Murru); Linetty, Torreira, Praet; Caprari (dal 75' Kownacki); Quagliarella (dal 56’ Ramirez), Zapata. All. Giampaolo

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ajeti (dal 46’ Simic), Ceccherini, Pavlovic; Rohden, Izco (dal 60’ Trotta), Mandragora, Stoian; Budimir, Nalini (dal 77' Crociata). All. Nicola

Arbitro: Calvarese di Teramo

Gol: al 3’ Ferrari, all’11’ rig. Quagliarella, al 38’ Caprari, al 71’ Linetty, al 76’ Kownacki.

Ammoniti: Budimir, Torreira, Stoian, Mandragora