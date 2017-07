Yann Karamoh, scheda e segreti del giovane francese che piace all'Inter

Può essere definito un colpo alla Sabatini, quello che porterebbe Yann Karamoh all'Inter. La cantera del Caen ha già regalato un altro giocatore alla Serie A, parliamo di M'Baye Niang, che non è mai riuscito a confermare le aspettative sul suo conto. Il classe 1998 Yann Karamoh ha terminato la sua prima stagione da professionista sorprendendo tutta la Ligue 1: su di lui ha messo gli occhi prima la Fiorentina, poi l'Inter con più decisione. Ora i nerazzurri sono molto vicini alla chiusura dell'operazione.

Dati anagrafici

Nato: 8 luglio 1998

Ruolo: attaccante

Piede preferito: destro

Nazionalità: francese

Statistiche: una stagione da talento precoce

Alla sua prima stagione da professionista, ha giocato con continuità nel Caen rivelandosi il giocatore Under 20 a raccogliere più presenze in tutti i maggiori campionati europei, ben 35. In più, all'età di 18 anni e 4 mesi è stato il più giovane a mettere insieme un gol ed un assist in una partita di Ligue 1 negli ultimi dieci anni.

Stagione Squadra Presenze Gol e assist 2016/2017 Caen 36 5/4

Valutazione economica: il Caen chiede circa dieci milioni

L'inserimento del Saint-Etienne ha fattto lievitare la valutazione economica del giocatore, che dovrebbe ora aggirarsi attorno ai dieci milioni di euro. L'Inter conta di chiudere per un totale di otto milioni circa più eventuali bonus. Precedentemente su di lui, a fine stagione scorsa, si era mossa anche la Fiorentina. Come altre operazioni impostate da Walter Sabatini nelle ultime settimane, parliamo di un investimento importante per un diciottenne. Dovesse dimostrarsi un investimento indovinato, sarebbe un gran colpo.

Qualità: velocità e versatilità

Fisicamente e tecnicamente assomiglia molto a M'Baye Niang, che il Milan ha acquistato nel 2011 proprio dai francesi del Caen. Ha un fisico davvero interessante (185 cm) a cui unisce grandissima velocità ed una tecnica di base interessante. Sa giocare in diversi ruoli, nasce come esterno d'attacco ed è efficace indifferentemente a destra e a sinistra. Il fisico importante lo porta a saper giostrare anche da attaccante centrale, con una discreta difesa del pallone anche spalle alla porta.

Difetti: giovane e discontinuo

L'età precoce lo porta ad essere discontinuo, un difetto comune a molti ragazzi che si affacciano ai grandi campionati europei per la prima volta. Così come è in grado di spaccare in due le partite con la sia velocità, è allo stesso tempo soggetto a prendersi pause prolungate durante la partita, e questa caratteristica lo porta ad avvicinarsi ancor di più a Niang, non solo in quanto a caratteristiche fisiche. Spalletti potrebbe avere tra le mani un diamante da sgrezzare, da aiutare nel processo di crescita.

Curiosità: manca solo l'esordio in nazionale maggiore

Yann Karamoh ha percorso tutta la trafila delle giovanili della nazionale transalpina: dall'Under 16 all'Under 21, è stato selezionato in tutte le categorie. Gli manca soltanto il debutto tra i grandi, ma essendo un classe 1998 ha davanti a sé tutto il tempo per arrivarci.

Video: ecco come gioca Karamoh

In questa rete segnata al Nizza c'è tutta la potenza e la velocità di cui Karamoh dispone: saltato Dante nello scatt, supera il portiere con un pallonetto e riesce a reggere con il fisico al ritorno del gigante brasiliano, proteggendo il pallone e depositandolo in rete.