Serie B, Ascoli: ufficiale addio Aglietti, Maresca in pole

Alfredo Aglietti non è più il tecnico dell'Ascoli, club che milita nel campionato di Serie B. Lo comunica la società bianconera in una nota sul proprio sito ufficiale spiegando di "aver raggiunto l’accordo per l’interruzione del rapporto di lavoro con l’allenatore Alfredo Aglietti, il vice Simone Masi e il preparatore atletico Daniele Sorbell - si legge nel comunicato - La Società, nel ringraziare il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto, culminato con il raggiungimento della salvezza, augura loro le migliori fortune professionali". Il nuovo staff tecnico verrà presentato alle 11 presso la sede sociale di Corso Vittorio Emanuele: in pole position ci sarebbe Enzo Maresca, alla sua prima esperienza da allenatore.