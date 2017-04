Serie B: Carpi-Trapani 2-1, Perugia-Verona 1-1

Il Carpi supera 2-1 il Trapani nel posticipo della 38/a giornata di Serie B e torna in corsa per un posto ai playoff, agganciando lo Spezia a quota 54 punti. I siciliani invece restano fermi a 41, in piena zona playout. Decisiva la doppietta di Lasagna nel primo tempo. L'attaccante sblocca il risultato al 23' battendo Pigliacelli a tu per tu con il portiere su assist di Mbakogu. Al 41' arriva il raddoppio: cross dalla sinistra di Di Gaudio, Maracchi allontana ma la sfera finisce dalle parti di Lasagna che di sinistro al volo non perdona. In avvio ripresa gli ospiti accorciano le distanze: Coronado al 3' pesca il jolly dalla distanza per il 2-1. La squadra di Calori insiste e al 15' va vicina al pareggio con Citro, che sfiora il palo su invito di Casasola. Stessa sorte al 22' per il tentativo di Coronado. Gli emiliani mancano il colpo del ko qualche minuto dopo ancora con Lasagna, il cui diagonale si spegne sul fondo. Il Trapani ci prova fino alla fine ma la difesa del Carpi tiene e porta a casa i tre punti.

Termina in parità (1-1) la sfida d'alta classifica del 'Curi' tra Perugia e Hellas Verona, posticipo della 38/a giornata di Serie B. Gli scaligeri salgono così a 66 punti, staccando di una lunghezza il Frosinone e mantenendo il secondo posto in solitaria. Gli umbri invece agganciano in quarta posizione il Cittadella con 57 punti. Dopo un'iniziale fase di studio è la squadra di casa a creare le opportunità migliori nella prima frazione. Al 24' Mustacchio impegna Nicolas da posizione defilata, poco dopo il portiere degli scaligeri è determinante nella chiusura su Forte. Nicolas rischia grosso invece al 35' sul retropassaggio di Boldor. In chiusura di primo tempo si fa vedere anche il Verona. Bel lavoro di Romulo sulla destra e palla in mezzo per Pazzini, che calcia male fallendo un rigore in movimento. Nella ripresa botta e risposta tra le due squadre nel giro di un minuto: al 9' Valoti a tu per tu con Brignoli colpisce il palo, sulla ribattuta Luppi è il più lesto a insaccare per l'1-0 ospite. Il vantaggio Hellas dura pochissimo. Al 10' infatti Di Chiara crossa per Dezi che firma l'1-1. Da lì in poi, eccezion fatta per un tentativo di Pazzini, le due squadre non rischiano più nulla. La partita si chiude così in parità.