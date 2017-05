Serie B: confermate le penalizzazioni di Pisa e Latina

La Prima Sezione della Corte Federale D'Appello ha parzialmente accolto il ricorso del Pisa (Serie B), confermando i 3 punti di penalizzazione in classifica inflitti dal Tribunale Federale Nazionale, ma annullando l'ammenda di 22 mila euro comminata dal TFN. La Corte ha respinto invece il ricorso del Latina (Serie B), confermando la penalizzazione di un punto in classifica inflitta dal Tribunale Federale Nazionale. Le due società erano state sanzionate per alcune inadempienze di carattere amministrativo.